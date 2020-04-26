تدريب ميداني لـ 852 مواطناً ومواطنة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامج التدريب الميداني، خلال العام الماضي لـ 852 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل، من مختلف المؤهلات والتخصصات العلمية، وذلك في مقار جهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة وأفرعها بالمنطقة الوسطى والشرقية، التي بلغ عددها 60 جهة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية دور وأهمية التدريب الميداني، الذي يهدف بشكل أساسي إلى إكساب الباحثين عن عمل الخبرات والمعارف، التي تؤهلهم لدخول سوق العمل من حيث التعرف على الإجراءات والمهارات المهنية في منظومة العمل .