«مالية الوطني» تناقش 4 مشروعات قوانين

المصدر: أبوظبي-البيان

أوضح سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 18 اجتماعاً منها (4) اجتماعات «عن بعد» على مدى أكثر من 59 ساعة عمل ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، ومشروع في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ومشروع في شأن التعاونيات.