مجالس الداخلية الرمضانية تناقش 7 مواضيع رئيسة عن بُعد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنطلق مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها التاسعة لعام 2020، في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، بشكل مختلف هذا العام، حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات التواصل عن بعد، التزاماً بالتعليمات والتوجيهات المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» «كوفيد 19».

وأكدت وزارة الداخلية، على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن نسخة المجالس هذا العام، تنطلق تحت شعار «إمارات المستقبل» «مستعدون للخمسين»، وتناقش 7 مواضيع رئيسة، تتضمن «الإرث الإماراتي» و«جودة الحياة» و«موارد المستقبل» و«التقاء الحضارات» و«عصر اللا مستحيل» و«النمو والاستدامة» و«الملاذ الآمن»، حيث سيتم نقاشها عن بعد في هذه الموضوعات السبعة المختارة، ويدير كل مجلس إعلامي، وذلك بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالوزارة، والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة.

التواصل المجتمعي

وأكد العميد الدكتور عبد الله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على ديمومة عمل المجالس وانعقادها كل رمضان، لما تمثله من دور حيوي في تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر الثقافة الإيجابية، وتمتين الصلة بين الوزارة والمجتمع المحلي، لذا، عملنا هذا العام، ونظراً للظروف الصحية الحالية، على تبني المجالس الذكية، بحيث نستمر في التواصل المجتمعي، مع الالتزام التام بالتباعد الجسدي، واشتراطات السلامة والوقاية العامة.

وقال نقدم في الدورة التاسعة 7 مجالس، تناقش 7 مواضيع حيوية، مستمدة من جهود الإمارات في بناء استراتيجيات المستقبل .

تحقيق الأهداف

وأوضح الرائد حمدان سهيل الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون، أن الوزارة منذ إطلاقها، حرصت على توسيع نطاق الموضوعات التي تستهدفها في هذا المجالس، وسنقدمها بصورة ذكية، ومتوافقة مع التعليمات والاشتراطات الصحية، ونربط فيها بين المشاركين والإعلاميين.

وقال: حريصون على تقديم المجالس بصورة تعزز تحقيق الأهداف بالتواصل المجتمعي، دون الإخلال بالاشتراطات والتعليمات، وسوف نناقش 7 مواضيع رئيسة، يندرج تحت كل منها 5 محاور فرعية، تثري النقاشات في هذا الموضوع المستمد من رؤية الإمارات وبنائها للخمسين سنة القادمة.