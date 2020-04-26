5 ساعات دوام موظفي حكومة دبي في الشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً بشأن ساعات دوام الموظفين في الجهات التي تتبع حكومة دبي خلال شهر رمضان.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للدوائر والجهات الحكومية في دبي خلال شهر رمضان يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

ودعت الدائرة الدوائر والجهات الحكومية إلى الالتزام بالأحكام الواردة في كافة القرارات والتعاميم الصادرة، ذات الصلة بالعمل عن بعد في الظروف الطارئة.

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.