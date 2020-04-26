تقليل دوام العاملين في القطاع الخاص ساعتين يومياً خلال رمضان

المصدر: دبي - وام

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً وزارياً، يقضي بتقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص بالدولة، خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، بمقدار ساعتين يومياً طوال أيام الشهر الكريم.

جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات. وأكد التعميم ضرورة أن تراعي المنشآت تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لوقاية العاملين والمتعاملين معها من فيروس «كورونا» المستجد.