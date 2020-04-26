مركبات أجرة «طرق دبي» توصل وجبات الفئات المستهدفة يومياً باتّباع أفضل وسائل السلامة

خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 30 مركبة أجرة يومياً لتوصيل آلاف الوجبات للفئات المستهدفة ضمن حملة «10 ملايين وجبة» التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف توفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم «طرق دبي» ضمن حملة 10 ملايين وجبة بتنفيذ توزيع بطاقات نول تتضمن مبالغ مالية على كبار المواطنين، والعائلات المقيمة لعدد من سائقي مركبات الأجرة، لتمكينهم من شراء احتياجاتهم في الشهر الكريم.

كما ستقدم الهيئة وجبات الإفطار لعمال النظافة والأمن في مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الذين يعملون في صمت وسط أجواء صعبة جراء فيروس «كورونا»، علماً بأنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وأفضل وسائل السلامة، خلال عملية التسليم والاستلام.

خدمة البشرية

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو رائد العمل الإنساني وصاحب الأيادي البيضاء في مجال الخير، على إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية لخدمة البشرية في مختلف دول العالم، فكانت مبادرة (دبي العطاء) الرامية إلى نشر التعليم في البلدان الفقيرة، ثم حملة (نور دبي) لإعادة الأمل للأشخاص المحرومين من نعمة البصر، ثم مبادرة (كسوة مليون طفل محروم حول العالم)، وحملة (سقيا الإمارات)، ومبادرة (أمة تقرأ)، مؤكداً أن هذا النهج الكريم يأتي تعزيزاً لمسيرة العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أصبح فعل الخير نهج وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي امتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في كل مكان.

وتنظم حملة «10 ملايين وجبة» مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وتتكفل الحملة والمؤسسات المتعاونة على تنفيذها بتوصيل مساهمات كافة المتبرعين إلى مستحقيها من المستفيدين من الحملة في مختلف أرجاء الدولة، وفق شبكة دعم لوجستي متكاملة وقاعدة بيانات تفصيلية بمختلف الحالات المحتاجة للدعم.

مساهمات

وتأتي مساهمة «طرق دبي» بـ30 مركبة أجرة يومياً لتوصيل الوجبات وبتنفيذ توزيع بطاقات نول، وتقديم وجبات إفطار لعمالة النظافة والأمن بمرافق صحية استمراراً لتدفق المساهمات اللوجستية والعينية من جانب المؤسسات والشركات والمتطوعين الأفراد الذين يقدمون مساهمات نوعية غير تقليدية دعماً للحملة، بالتزامن مع تواصل تدفق التبرعات المالية والمساهمات بمواد غذائية وتموينية من جانب رجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع وفاعلي الخير.

مترو دبي يستأنف رحلاته

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن «مترو دبي» سوف يستأنف رحلاته اليومية بشكل جزئي بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم وسينقل الركاب عبر الخطين الأخضر والأحمر عبر محطات محددة حتى تمام الساعة العاشرة مساء، ودعت الهيئة الركاب الراغبين في استخدام مترو دبي التوجه إلى المحطة قبل وقت الرحلة بـ30 دقيقة. وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الحافلات العامة في دبي بالكامل باستثناء داخل المدن وبالتعرفة الاعتيادية من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء مع تأمين رحلات استثنائية بين 10 مساء و6 صباحاً فقط للمستشفيات.

دبي - سعيد الوشاحي