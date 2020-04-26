ناصر الكعبي: إجراءات لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين

المصدر: دبي- البيان

قال مدير عام السعادة في وزارة الداخلية العميد ناصر خادم الكعبي: إن وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، لضمان تعزيز سلامة الموظفين والمتعاملين، ودعت الجمهور من خلال حملات التوعية إلى استخدام الخدمات الذكية للوزارة، بما فيها الخدمة الشاملة «مركز الشرطة في هاتفك»، وأتاحت للمتعاملين إمكان تجديد ملكية مركباتهم المنتهية، من خلال التطبيقات الذكية بصرف النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، وتجديد رخصة القيادة المنتهية بصرف النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر.

وأوضح أنه تم إجراء الربط الشامل مع الجهات القضائية عبر الشبكة الحكومية الاتحادية (FEDNET)، واستخدام منظومة الاتصال المرئي في زيارة النزلاء، وفي الإجراءات الجزائية، وتم تجهيز غرف بأنظمة الاتصال المرئي لتنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم أثناء وجوده في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو مراكز الحبس الاحتياطية.