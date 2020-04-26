محمد بن طليعة: خدمات حكومية نوعية

المصدر: دبي- البيان

أكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، أن توفير الخدمات الحكومية النوعية التي تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية الذكية يعزز قدرات المجتمع على مواجهة التحديات، وأن طمأنة كافة الفئات في كل الظروف تمثل غاية أساسية ومحوراً لتوجيهات قيادة الإمارات التي تتبنى التسهيل على المتعاملين والحفاظ على سلامتهم، وإيجاد الحلول المرنة والعملية لمختلف التحديات التي يواجهونها في المرحلة الحالية.

وقال إن قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تشكل إطاراً لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ومحفزاً لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة تدعم المتعامل وتسهل حياته، مشيراً إلى أن التطورات العالمية المتسارعة المرتبطة بانتشار «كورونا» وطريقة تفاعل حكومة الإمارات معها أثبتت مستوى الجهوزية العالية التي تتمتع بها من خلال الحلول العملية المبتكرة التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة.