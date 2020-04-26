سيف الظاهري: تنسيق الجهود لمواجهة التحديات

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة سخّرت كافة الجهود لدعم مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق الوطني ومواءمة الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك القطاع الخاص في مواجهة مختلف التحديات للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد 19)، حيث عقدت ورش عمل لفحص الجهوزية التكنولوجية للمؤسسات والمدارس في الدولة وقدرتها على الاستجابة، وتفعيل منظومة «العمل عن بعد» و«التعليم عن بُعد» واستمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن الدولة سبّاقة في تطبيق برامج استمرارية الأعمال، والأكثر مرونة في تقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع، مضيفاً إن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أسهمت في تعزيز أتمتة جميع الخدمات الحكومية الاتحادية والتحول الذكي الشامل لتلبية تطلعات أفراد المجتمع ودعم الجهود الوطنية في ظل هذا التحدي العالمي.