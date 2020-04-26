إنجاز الصيانة الدورية لـ183 محطة توزيع كهرباء بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أعمال الصيانة الدورية لـ183 محطة توزيع للكهرباء جهد 33 في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، كما أنجزت برنامجاً مكثفاً للصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مناطق مختلفة من الإمارة وذلك استعداداً لاستقبال أشهر الصيف.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات. وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تبدأ في 15 أكتوبر وتنتهي 15 أبريل من كل عام، حيث تقل نسبة الأحمال وتشمل صيانة محطات ومحولات التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وذكر الليم أن أعمال الصيانة للخطوط والوصلات والمحولات الكهربائية التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، اشتملت على تجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات واستبدال عدد من المحولات بأخرى جديدة وذلك في عدد من المناطق القديمة التي كانت تعاني من كثرة الأعطال خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة، كما تراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

من جهته أوضح سيف أحمد العبيدلي مدير مكتب محطات 33 أنه تم صيانة جميع محطات التوزيع جهد 33 كيلووات والتي يبلغ عددها 183 محطة في مختلف أنحاء الشارقة، حيث تشمل أعمال الصيانة الدورية لمحطات التوزيع تبديل قطع الغيار وفحص وتغيير الزيوت وفحص كبسولات العزل الهوائية وفحص أجهزة الحماية الوقائية وفحص وإضافة غاز العزل للمفاتيح وفحص المكثفات والمحولات للتأكد من كفاءتها ما يسهم في تحقيق الاستقرار والثبات لشبكات الكهرباء وتقديم الخدمات بأفضل المواصفات.