دعم القطاعين الصحي والأمني تقنياً لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أكد منصـور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي لـ«البيان»، أن هناك دعماً كبيراً وحلولاً تقنية كبيرة للشركاء في القطاعين الصحي والأمني خلال هذه الفترة لمواجهة «كورونا»، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث كافة خطط الاستعدادات ومواعيد العمل وإطلاق المشاريع الخاصة بإكسبو دبي، مع الحرص على متابعة إنجاز الأعمال والمهام ذات العلاقة.

دعم كبير

وذكر أن المؤسسة تحرص بشكل كبير حالياً على توفير الدعم اللامحدود لشركاء نداء وتحديداً في القطاعين الصحي والأمني لتعزيز أداء تلك الجهات خلال هذه الفترة، حيث يتم منح تلك الجهات الأولوية القصوى في إنجاز متطلبات الاتصالات والحلول التقنية، إضافة إلى تشكيل فرق العمل ذات العلاقة لضمان تسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها، بالإضافة إلى دراسة وتوفير التغطية لأجهزة المتعاملين في بعض المناطق الحيوية داخل إمارة دبي مثل سكن العمال، ومراكز العمليات الخاصة بفرق الاستجابة وغيرها من المناطق وفق ما تتطلبه المرحلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إلمامهم لطرق وأساليب التعامل في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، كون «نداء» جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، خاصة أن المؤسسة تعنى بتوفير الاتصالات الحرجة في دبي.

وقال إنه سيتم تحديث كافة خطط الاستعدادات ومواعيد العمل وإطلاق المشاريع الخاصة بإكسبو دبي مع الحرص على متابعة إنجاز الأعمال والمهام ذات العلاقة بما يضمن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في الوقت الذي تتركز فيه الجهود للتصدي للأزمة العالمية، مشيراً إلى أن مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» وشركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية التابعة لها، تدعمان مقترح تأجيل هذا الحدث الأضخم عالميا، خاصة في ظل الأثر الكبير لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد العالمي.

المؤسسة كثفت جهودها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» | من المصدر

خطط حكومية

وبين بوعصيبة أن المؤسسة كثفت جهودها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي للوباء العالمي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث تم تفعيل نظام العمل عن بُعد لكافة الموظفين بنسبة 100%، فيما هناك تواصل مع المتعاملين بشكل مكثف لضمان تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، كما تم إلغاء نظام بصمة العمل والاستعانة بالتطبيقات الذكية، فضلاً عن تعليق جميع الفعاليات والمعارض التي كانت ستشارك فيها المؤسسة.

وأشار إلى أنه تم حصر الأعمال والمهام الموكلة للموظفين لضمان عدم تأثرها من خلال تعزيز أنظمة وإجراءات استمرارية العمل وتقديم الخدمات عن بعد ورفع التقارير اليومية أو الدورية، مؤكداً في الوقت ذاته دعمهم المطلق للمبادرات الحكومة في التوعية والتعقيم الوطني، والمتابعة الحثيثة لمجريات الأمور وفق ما يحقق الأمن والسلامة ويضمن صحة أفراد المجتمع.