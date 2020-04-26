3 جينات تميز «كوفيد19» عن غيره من الفيروسات

المصدر: دبي ـ عماد عبدالحميد

كشفت الدكتورة رنا النابلسي استشارية في إدارة المختبرات الطبية التابعة لقطاع الخدمات الطبية المساندة في هيئة الصحة بدبي أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يتميز عن غيره من الفيروسات التي تنتمي لمجموعة سارس بأن لديه 3 جينات متميزة نقوم بالكشف عنها للتأكد من أن الشخص مصاب بفيروس «كوفيد 19».

وزارت «البيان» المختبرات الطبية لهيئة الصحة بدبي ووقفت ميدانياً على آلية الفحوص والتجهيزات والإجراءات الوقائية التي تتبعها لضمان الصحة والسلامة.

وقالت الدكتورة النابلسي لـ«البيان» إنه في حال إجراء فحص «كوفيد 19»، وكانت النتيجة إيجابية نقوم بإبلاغ قسم الصحة العامة في الهيئة، والتي تقوم بدورها بالإجراءات المتبعة في إخبار المريض وعزله، مشيرة إلى أن النظام يرتبط بنظام حصانة، ويتم حصر كل المخالطين والمصابين لحصر الفيروس للوصول إلى مجتمع آمن وسليم.

طاقة استيعابية

وأكدت الاستشارية الدكتورة النابلسي قدرة المختبرات الطبية على العمل بطاقة استيعابية كبيرة لتغطية جميع عينات المصابين أو الأشخاص الذين يخضعون لعمليات الفحص الميداني وبعدد أكبر من فحوص «كوفيد 19»، وهي أفضل وسيلة لتقديم العلاج بشكل أسرع وفوري للمرضى المصابين بهذا الفيروس، إضافة إلى دور المختبرات في عزل المصابين وتقصي المخالطين.

وأشارت إلى أن اقتصاد الحكومات وزيادة الناتج المحلي يعتمدان على نتائج المختبرات الطبية وطاقتها الاستيعابية في إجراء العديد من الفحوص والحصول على النتائج خلال وقت قياسي وسريع.

وأوضحت أنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحكومة دبي، قامت إدارة المختبرات الطبية والوراثة في هيئة الصحة بدبي برفع الطاقة الاستيعابية لإجراء عدد أكبر من الفحوص الطبية لفيروس «كوفيد 19»، وقالت: «كنا وما زلنا في إدارة المختبرات نعمل على مدار الساعة حسب أفضل المعايير العالمية، وحسب أفضل الممارسات».

وقالت: «إن المختبر معتمد من الكلية العلمية لعلوم الوراثة cap من أجل إصدار نتائج صحيحة ودقيقة، ونفخر بكوادرنا الطبية والفنية التي تعمل على مدار الساعة في طاقة استيعابية كبيرة لإجراء آلاف الفحوص لـ«كوفيد 19»، وفقاً لأرقى المعايير العالمية. فلدينا كادر طبي وفني مؤهل ومدرب على الوقاية أثناء فحص «كوفيد 19» عن طريق استخدام كافة المعدات الوقائية الشخصية، إضافة إلى اتباع معايير المسافة بين الموظف والآخر، وتوفير الملابس الخاصة للعاملين في المختبرات مع الكمامات والقفازات وأجهزة التعقيم».

يشار إلى أن هيئة الصحة تمتلك 37 مختبراً طبياً موزعة على مختلف المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لها، وتجري سنوياً أكثر من 7 ملايين فحص مخبري، لترسيخ وتعزيز موقعها التنافسي في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.