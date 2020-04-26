إصدار «دليل أولياء الأمور لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي»

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة تنمية المجتمع «دليل أولياء الأمور لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي»، تجاوباً مع «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم» للمواطنين والمقيمين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار جهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، ويأتي ذلك دعماً لإنجاح البرنامج الذي تنفذه وزارة الداخلية والإسعاف الوطني ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

وكشفت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، عن بدء الوزارة في تنفيذ ورش عمل للمسعفين عن استراتيجيات التعامل مع أصحاب الهمم خلال أداء الفحص المنزلي لهم، وذلك بهدف تأكيد إجراء الفحوصات اللازمة وفق البرنامج الوطني، مع مراعاة ظروف وحالات أصحاب الهمم، بما يحقق سرعة الإنجاز وأفضل النتائج، مشيرة إلى أنه تم تأهيل 37 فاحصاً خلال المرحلة الأولى من التدريب، حيث إن الوزارة مستمرة في تأهيل المزيد من المسعفين لإنجاز مهمة الفحص المنزلي بأسرع وقت ممكن على مستوى إمارات ومناطق الدولة.

ويُعد البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم، فكرة استباقية نوعية لتعزيز أقصى درجات الوقاية والصحة في ظل الظروف الراهنة، بما يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على رعاية ودعم وتمكين أصحاب الهمم من منطلق ضمان حقوقهم وتحقيق المعيشة الآمنة والصحية لهم، حيث يستهدف البرنامج الوطني، الأشخاص من ذوي أصحاب الهمم غير القادرين على الوصول بسهولة لمراكز الفحص الخاصة، انطلاقاً من الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المسح الوقائي والوصول إلى كافة فئات المجتمع في مختلف مناطق الدولة.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان أن «دليل أولياء الأمور لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي» يتم نشره من خلال منصة التوحد على موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى إيصاله إلى أولياء الأمور عن طريق الرسائل النصية التي تعرّفهم بالدليل والمطلوب منهم تقديمه في إطار تسهيل مهمة المسعفين والفاحصين لإنجاز برنامج الفحص المنزلي للجميع.

وقالت إن هذه التجربة تعتبر جديدة خصوصاً للأطفال من أصحاب الهمم، حيث لا بد من تهيئتهم قبل الفحص وفق الاستراتيجيات التي تتناسب مع قدراتهم. لذلك حرصت الوزارة على إنجاز مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها قبل وخلال عملية الفحص بالتعاون بين أولياء الأمور والفريق الفاحص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الاستراتيجيات قد تتناسب مع طفل ولا تتناسب مع آخر، فكل طفل مختلف.

وأوضحت أن الاستراتيجيات الموضوعة تؤكد على أولياء الأمور التعاون مع الفاحصين، وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن أبنائهم من أصحاب الهمم، مع تحديد الموعد والوقت المناسب للفحص.