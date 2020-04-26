سعيد الطاير لـ «البيان»: 8.4 ملايين معاملة أنجزتها «كهرباء دبي» عبر «المكتب الذكي»

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»، أن تطبيق «المكتب الذكي» التابع للهيئة، يضم أكثر من 197 خدمة، وتم خلاله رقمنة ما يزيد على 70 إجراء، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي التطبيق، بلغ أكثر من 10 آلاف مستخدم منذ إطلاقه حتى نهاية 2019، وأسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بـ 15 طناً، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبره 8.4 ملايين معاملة، إضافة إلى تحقيق وفورات للهيئة، بلغت أكثر من 37 مليون درهم.

تحول رقمي

وقال الطاير لـ«البيان»: كان للهيئة خطواتها السباقة في مجال التحول الذكي والرقمي، إيماناً منها بأهمية توظيف التقنيات الحديثة في تقديم أفضل الخدمات التي تتخطى الاحتياجات الحالية، حيث نجحت الهيئة في التحول الذكي بنسبة 80%، قبل الموعد الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعام. كما تجاوزت الهدف المحدد من قبل حكومة دبي، حيث بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 94%.

نقلة نوعية

وذكر أن تطبيق المكتب الذكي، شكّل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الذكية والرقمية، كونه يتيح المرونة الكاملة للعمل عن بعد لموظفي الهيئة، نظراً للمميزات العديدة المتاحة من خلاله، والتي تضمن سهولة وسرعة وكفاءة أداء مهام العمل اليومية، من أي مكان وفي أي وقت. ويوفر التطبيق لموظفي الهيئة، تجربة سلسة ومتميزة في إنجاز مهامهم، ويضفي مزيداً من الراحة والسعادة لهم.

ريادة

وقال الطاير: «تعتبر الهيئة من أوائل الجهات التي وفرت خدماتها عبر تطبيق ذكي في الدولة، ولا تزال تحافظ على ريادتها بهذا المجال، من خلال الحرص على تقديم أحدث وأفضل وأسرع القنوات الذكية والرقمية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، حيث تولي الهيئة اهتماماً بالغاً للمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتطبيق أحدث وأفضل الممارسات والمعايير، لتحقيق سعادة الناس، فهي تعمل على مواكبة التقنيات الإحلالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، لجعل دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار، وتوجت كل هذه الإنجازات بتحقيق نسبة 80% في عام 2019، في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية. وتواصل الهيئة مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، مسترشدة بخطى القيادة الرشيدة في الإعداد والاستعداد لذلك العام».

مميزات

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن تطبيق «المكتب الذكي»، يمتاز بالعديد من الخدمات التي تعزز وتثري تجربة الموظفين وكفاءتهم، فمن خلاله، يمكن لهم إتمام عملية الموافقات الداخلية، لضمان سير جميع إجراءات العمل على مدار الساعة، كالموافقات المتعلقة بطلبات العقود والمشتريات، وطلبات مقارنة الأسعار، وطلبات التسعير، وطلبات التدريب الإلكتروني، والعديد غيرها، كما يمكنهم إتمام عملية تسجيل الحضور والانصراف بكل سهولة وراحة، باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، لتحديد موقعهم عند الحضور والانصراف من جميع مكاتب الهيئة وفروعها. هذا، إلى جانب بطاقة العمل التعريفية للموظفين، ودليل الموظف، الذي يوفر القوانين والسياسات المعمول بها في الهيئة.

وأضاف: يتيح التطبيق، كتابة وتوثيق ومتابعة المستندات الرسمية، وأخذ الموافقات اللازمة عبر خاصية «المستند الذكي»، ويتيح للموظفين تبادل ومشاركة الملفات بين بعضهم البعض، بكل سهولة وأمان، عبر خاصية «حافظة الملفات»، وأتاحت الهيئة لأصحاب الهمم، خدمة «أبشر»، لتقديم الطلبات ومتابعتها دون عناء، ويمكن للموظفين تقديم طلبات الدعم بكل سهولة ويسر، عبر التطبيق من خلال «بوابة خدماتك». كما يشارك موظفو الهيئة في تطوير وتحسين التطبيق، من خلال «طلب الخدمة»، التي تتيح المشاركة في عملية التحسين.

توعية

كما يوفر تطبيق المكتب الذكي، مجموعة من الخصائص التوعوية، مثل «برنامج أمن المعلومات»، الذي يمكّن الموظفين من الاطلاع على مجموعة من النصائح الأمنية حول كيفية حماية بيانات وأنظمة الهيئة، إضافة إلى خاصية «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات»، التي تمكّنهم من الإبلاغ عن أي تجاوزات وأعمال غير قانونية، أو مخالفات أو تصرفات مسيئة، أو أي أعمال/‏‏‏ أنشطة غير قانونية، قد تضر ببيئة العمل أو سمعة الهيئة، أما «ركن المعرفة»، فيتيح للموظفين إمكانية الاطلاع على أهم الأخبار في مختلف المجالات، ومنشورات الموظفين.

وأشار إلى أن الهيئة لم تغفل جانب رفع الوعي الصحي والبيئي لموظفيها، عبر خاصية «الصحة والسلامة والبيئة». كما يتعدى التطبيق توفير الاحتياجات المتعلقة بالعمل فقط، ليتيح للموظفين الحصول على أفضل العروض والخصومات من شركاء الهيئة، عبر «متجر ديوا»، إضافة إلى الاطلاع على المقتنيات المستخدمة، التي يرغب موظفو الهيئة في بيعها، من خلال خاصية «سوق».

تحديث

ويوفر تطبيق «المكتب الذكي»، العديد من الخدمات والمزايا التي تساعدهم على إنجاز مهامهم على أكمل وجه، وهي تعمل باستمرار على إضافة وتحديث الخدمات فيه، لتتناسب مع احتياجات الموظفين، بما في ذلك الموظفين من أصحاب الهمم، لتواكب المتغيرات التي تطرأ على إجراءات وبيئة العمل.

وقال الطاير: تقوم بإطلاق أحدث الحلول التكنولوجية، كجزء من استراتيجيتنا الداعمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، للانتقال إلى مرحلة متقدمة في مجال التحول الذكي، من خلال

منصة

قال معالي سعيد الطاير: تشجيعاً للموظفين على المبادرة بطرح أفكارهم المبتكرة، يوفر المكتب الذكي منصة «أفكاري»، والتي تمكنهم من تقديم أفكارهم من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى الاطلاع والتصويت على أفكار زملائهم. ويخصص التطبيق خدمات خاصة للإدارة العليا، كلوحة التحكم التي تمكنهم من الاطلاع على أهم التقارير بشكل آني وفعال، لاتخاذ القرارات اللازمة.