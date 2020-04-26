«المعاشات» تطلق حملة للتوعية بقواعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي

المصدر: ابوظبي - وام

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة للتوعية بقواعد التسجيل والاشتراك في التأمين الاجتماعي تحت شعار «اشتراك ليوم واحد.. حماية لمائة عام» في إشارة إلى أن اشتراك المؤمن عليه ليوم واحد في التأمين يوفر له ولعائلته الحماية التأمينية لسنوات قد تصل إلى مائة عام في ظل ارتفاع معدل الأعمار بالدولة بفضل تفوق معايير الرعاية الصحية.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة إن الحملة تأتي في إطار البرامج التوعوية التي تحرص الهيئة من خلالها على رفع الوعي التأميني عن قانون المعاشات، مشيرة إلى أن الهدف الذي تركز عليه هذه الحملة هو حث جهات العمل والموظفين المواطنين العاملين في أي من القطاعات المختلفة بالدولة على تحري مدى انطباق شروط التسجيل والاشتراك، لتفادي التبعات التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم الإلمام بهذه القواعد.