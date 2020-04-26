«نقل عجمان» تربط خدماتها ببوابة الدفع الذكي

المصدر: عجمان - وام

أعلنت «هيئة النقل في عجمان» ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي في خطوة من شأنها ضمان إجراء المعاملات بدرجة عالية من الأمان وتعزيز جودة الخدمات وتوفير قنوات وطرق دفع متنوعة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

جاء الربط بموجب اتفاقية جرى توقيعها عن بعد باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) من قبل كل من مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام هيئة النقل في عجمان. وقال المهيري «تعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في مسعانا للحفاظ على سلامة متعاملي الهيئة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم».