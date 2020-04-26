«مسرعات دبي المستقبل» تطوّر تجربة عالمية رائدة في تطبيق «العمل عن بُعد»

المصدر: دبي - وام

نجحت «مسرعات دبي المستقبل» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بتطوير تجربة عالمية رائدة على مستوى العالم في تطبيق «العمل عن بعد» بسلاسة عالية، وضمان استمرارية الأداء، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، و28 شركة عالمية ناشئة من 17 دولة.

وكانت «مسرعات دبي المستقبل» قد أطلقت دورتها الحالية قبل أسابيع، واستقطبت الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، للعمل مع الجهات الحكومية في تطوير مشاريع مستقبلية، وتمكنت من التغلب على التحديات التي صاحبت فيروس «كورونا» المستجد وما ترتب على ذلك من حظر للتنقل والسفر، فسارعت إلى تطوير منهجية ترتكز على العمل عن بعد، تماشياً مع التوجهات العالمية وحرصاً على صحة وسلامة المشاركين.

وواصلت الشركات العالمية الناشئة المشاركة في الدورة تقديم أفكارها ومشاريعها المبتكرة، التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء لـ«18» تحدياً رئيسياً ضمن الدورة الحالية لبرنامج «مسرعات دبي المستقبل»، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، واتصالات ديجيتال، وشرطة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وذلك عبر أحدث تقنيات الاتصال بالفيديو.

نجاح

وقال سعيد الفلاسي مدير تنفيذي- تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل: إن نجاح مسرعات دبي المستقبل بجمع جهات حكومية وخاصة من دولة الإمارات للعمل عن بعد مع شركات عالمية ناشئة، يؤكد جاهزية دبي ودولة الإمارات للتعامل مع التغيرات العالمية في كل الظروف والتحدي الطارئ الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بفضل بينتها التحتية المتطورة وقدرتها على ابتكار نماذج مستقبلية واستباقية للعمل المشترك بين الجهات الحكومية وشبكتها الواسعة من برامج احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأضاف أن تطبيق هذا النموذج يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لاستشراف التغيرات المستقبلية في قطاعات تطوير العمل الحكومي والتعليم والصحة وريادة الأعمال وغيرها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آليات العمل ومسيرة التطوير، في ظل التحديات العالمية الصحية والقيود، التي فرضتها الدول على حركة الأفراد وسفرهم.

منهجية متكاملة

من جهتها، قالت هند المعلا رئيسة الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «نفذت الهيئة منهجية متكاملة لمتابعة العمل عن بعد مع الشركات الناشئة المعنية بقطاع التعليم ضمن الدورة الحالية من مسرعات دبي المستقبل، من خلال عقد وتنظيم الاجتماعات الافتراضية مع الشركات الناشئة على مدار الأسبوع وبشكل دوري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين هذه الشركات والمؤسسات التعليمية في دبي، عبر ربطهما معاً بلقاءات افتراضية تفاعلية، والتي اطلعت من خلالها مجموعات من المدارس الخاصة في دبي على الخدمات والحلول المبتكرة، التي تطرحها الشركات الناشئة لتطبيق التعليم عن بعد بكفاءة وفعالية».

وقال الدكتور محمد عبد القادر الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع وإدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي: «أسهمت مشاركتنا في الدورات السابقة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل بتقديم العديد من التقنيات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للأطراف الصناعية، وتطوير التخطيط المعقد قبل الجراحة وخدمات طب الأسنان».