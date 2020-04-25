الإمارات تعلن تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 127 حالة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت حكومة الإمارات مساء اليوم السبت عن ارتفاع كبير في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، حيث بلغت حالات الشفاء الإجمالية في الدولة 1887 حالة أو ما يعادل 20% من الحالات المصابة وتعافيها التام من المرض، وليكون المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الاسبوعين الماضيين 100 حالة تعاف .

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن دولة الإمارات اجتازت المليون فحص على مستوى الدولة حيث تم إجراء مليون و22 ألف فحصا مما ساهم في اكتشاف المزيد من الحالات المصابة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث حول مستجدات الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا الجديد في الدولة عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، تعود لعدد من الجنسيات المختلفة ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الدولة إلى 9813 إصابة، إضافة إلى 7 حالات وفاة من جنسيات مختلفة كانت تعاني من أمراض مزمنة ليصل إجمالي الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 71 حالة وفاة حتى الآن.