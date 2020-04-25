"أراضي دبي" تطلق خدمات دفع عن بعد لتسهيل عملية التسجيل العقاري

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دبي الذكية ودائرة المالية، خدمات الدفع عن بعد، لتسهيل عملية التسجيل العقاري عن طريق بوابة سداد دبي Dubai Pay، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى توسعة نطاق عملية طرق الدفع من خلال منصة "دبي ريست" والموقع الإلكتروني لأراضي دبي، والمساعدة على تحصيل رسوم الخدمات بيسر وسهولة.

حلول عملية

ويتوقع أن تساعد على تسهيل خدمات عملية الدفع لجميع متعاملي الدائرة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط سوق دبي العقاري، وإيجاد الحلول العملية الموثوقة لكل الإجراءات والتعاملات.

وتشمل خدمات الدفع عن بعد عبر بوابة سداد دبي البيع بجميع أنواعه، بما في ذلك البيع والشراء والرهن والهبة وحق المنفعة، ويمكن استفادة ملاك العقارات منها، بمن في ذلك المشترون والبائعون، إضافة إلى متعاملي أراضي دبي كافة.

إنجاز جديد

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نواصل تطوير خدماتنا وتيسير تقديمها إلى متعاملينا، ليس من أجل إسعادهم وراحتهم فقط، وإنما لضمان صحتهم وسلامتهم أيضاً، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتضافر فيها جهودنا مع المؤسسات والدوائر الأخرى، من أجل دعم جهود الهيئات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والإسهام في عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. إننا نشعر بالفخر لتنفيذ هذا المشروع، خاصة أنه تم إنجازه خلال فترة زمنية وجيزة، لنسجل بذلك إنجازاً جديداً غير مسبوق.

أذكى مدينة

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لـ"دبي الذكية"، أهمية وفاعلية الخدمات الذكية، خاصة في المرحلة الراهنة، لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، مع ضمان أداء كل معاملاتهم بشكل صحيح وسلس وعن بعد.

وأضافت: "وفرت دبي الذكية، بالتعاون مع شركائها الحكوميين، حلولاً ذكية متعددة ومبتكرة للدفع، مثل بوابة "سداد دبي"، سعياً نحو تمكين المدينة الذكية وتعزيز سعادة الناس، من خلال وضع أدوات وخدمات رقمية آمنة وضمن منظومة شاملة، وهو الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيات بناء المدن الذكية، ويدعم جهودنا لجعل إمارة دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض".

آلية العمل

وتتمثل آلية عمل تسجيل معاملات أمين التسجيل دون زيارة المتعامل والدفع عن طريق "سداد دبي" في الشروع بعملية الدفع عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة للمكتب للتأكد من توافر المتطلبات واحتساب قيمة الرسوم، للتأكد من المستندات وبيانات المتعاملين، ثم يتم تسجيل المعاملة ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال بيانات حساب المكتب لإيداع رسوم التسجيل إلى المكتب، وبعدها يتلقى المكتب إيصال الإيداع، ليتولى بدوره إيداع رسوم الدائرة في الحساب البنكي الخاص بالدائرة إذا لم يتم الدفع من خلال "سداد دبي".

وبعد التحقق من الإيداع والتأكد من توفر المبلغ في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمكتب وإرسال الإجراء للتدقيق، يتم تسلُّم المعاملة والتدقيق على البيانات، وعند الموافقة عليها تُدفع رسوم الدائرة من خلال سداد دبي، ويُرسل الإشعار الخاص بدفع رسوم الدائرة عن طريق بوابة سداد دبي، ليتم إصدار السندات والملكية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى المشتري وإنهاء الإجراء.

"دبي الآن"

وأضاف بن مجرن: "مع أن إضافة قنوات الدفع الذكية جاء استجابة للظروف الحرجة الراهنة، فإننا سنواصل العمل به حتى بعد انتهاء أزمة كورونا عالمياً، لما له من فوائد لا حصر لها على المتعاملين وعلى أدائنا عموماً".

وتتيح الخيارات الجديدة لجميع الأطراف دفع الرسوم المستحقة لجميع إجراءات الدائرة عبر رابط الدفع على الهاتف المحمول، حيث يمكن تسوية المدفوعات إما باستخدام تطبيق "دبي الآن" على الهاتف المحمول، أو عبر بوابة "سداد دبي" على المتصفح.

ويمكن أيضاً الدفع عبر القناتين لرسوم المعاملات على "دبي ريست"، بما في ذلك خدمات شهادة لمن يهمه الأمر، وخريطة الموقع، وطلب التقييم، مع وجود خيار الدفع عبر محفظة "نقودي"، وينطبق ذلك أيضاً على خدمات الموقع الإلكتروني للدائرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تُفرض أي رسوم إضافية على الدفع عند استخدام بطاقات الائتمان، ولا أي رسوم أخرى على المتعاملين عند استخدام قناتي الدفع.

خدمات أخرى

وأكدت أراضي دبي أنها ستطبّق آليات الدفع على الخدمات الأخرى في المستقبل القريب، لتشمل المبيعات على الخريطة، إذ يتلقى المالك رابطاً لدفع رسوم الدائرة من دون الحاجة إلى الرجوع للمطور، إضافة إلى رسوم الرهن العقاري للبنوك، ويدفع المالك من خلال رابط يصله عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول.

وسيشمل الدفع الإلكتروني المزيد من الخدمات الأخرى، بما في ذلك خريطة الموقع، ولمن يهمه الأمر، وطلب التقييم، وطلب بدل فاقد، وفي جميع الأحوال يتم إرسال رابط الدفع إلى الهاتف المحمول لإكمال الإجراءات.