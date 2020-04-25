طقس الغد حار ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 -30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا - قد يضطرب ليلاً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26 و المد الثاني عند الساعة 02:49 و الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:29..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:15 والمد الثاني عند الساعة 23:11 و الجزر الأول عند الساعة 17:46 و الجزر الثاني عند الساعة 05:53.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 26 50 10

دبي 39 26 55 15

الشارقة 40 23 55 15

عجمان 37 25 75 20

أم القيوين 37 23 70 15

رأس الخيمة 36 23 70 20

الفجيرة 35 27 75 15

العين 42 26 45 10

ليوا 45 25 45 10

الرويس 42 26 60 15

السلع 41 26 65 15

دلما 36 25 85 20

طنب الكبرى 34 26 80 25

طنب الصغرى 34 26 80 25

أبو موسى 34 26 80 25