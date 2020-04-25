مترو دبي يستأنف رحلاته غداً

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن "مترو دبي" سوف يستأنف رحلاته اليومية بشكل جزئي بدءاً من الساعة السابعة من صباح الغد وسينقل الركاب عبر الخطين الأخضر والأحمر عبر محطات محددة حتى تمام الساعة العاشرة مساء.

ودعت الهيئة الركاب الراغبين في استخدام مترو دبي التوجه إلى المحطة قبل وقت الرحلة بـ 30 دقيقة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباع الجسدي وارتداء الكمامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تشغيل الحافلات العامة في دبي بالكامل باستثناء داخل المدن وبالتعرفة الاعتيادية من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء مع تأمين رحلات استثنائية بين 10 مساء و6 صباحاً فقط للمستشفيات، ونوهت الهيئة إلى استمرارية إيقاف خدمات النقل البحري والنقل داخل المدن عبر الحافلات حتى إشعار آخر، كما سيستمر إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين والأكشاك الذكية ومزودي الخدمات ومعاهد التدريب حتى إشعار آخر، واقتصار تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية للهيئة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أوقفت خدمة مترو دبي، ابتداء من 5 ابريل حتى إشعار آخر، في كل محطات المترو العاملة على الخطين الأحمر والأخضر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال هذه الفترة، التي تشهد تطبيق برامج مكثفة من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الهيئة عن إغلاق وتعديل مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها هيئة الطرق والمواصلات، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لاسيما خلال تطبيق «برنامج التعقيم الوطني» الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية.