مكتبات جامعة الشارقة تدعم البحث العلمي والتعلم عن بُعد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تعد مكتبات جامعة الشارقة أحد أبرز العناصر الفاعلة في منظومتها التعليمية والاتصال العلمي، وأحد أهم وسائلها لإنتاج المعلومات، وحفظها، ونشرها، بالإضافة إلى دورها الحيوي في عملية التعلم الجامعي بصفة عامة، كما تعد الشريان الرئيس والعمود الفقري لعملية البحث العلمي، من خلال ما توفره من مصادر للمعلومات والعديد من الخدمات التي تدعم البحوث العلمية.

كما تحوي تلك المكتبات 2.5 مليون رسالة جامعية بالنص الكامل وباللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى أكثر من 100 ألف فيديو تعليمي من العديد من قواعد البيانات.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن البيئة الإلكترونية فرضت نفسها على المكتبات الجامعية، ما جعلها تقدم أدوارا جديدة تتماشى مع تطورات العصر، حيث أتاحت المصادر والموارد الإلكترونية إمكانية تسهيل تقديم خدماتها عن بعد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التعليمي للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس بطريقة فاعلة، واختصارا للوقت والجهد والكلفة.

وأضاف الدكتور النعيمي، أن مكتبات جامعة الشارقة تأسست مع تأسيس الجامعة عام 1997م لتكون حجر الأساس في العملية التعليمية لدعم التعليم والتعلم والبحث العلمي وتشجيع الاستمرارية في التعلم مدى الحياة.

وأوضح أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الذي يمر بها العالم، وفي ظل التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، لم يعد الانتظام في الجامعات أو المؤسسات التعليمية هو الوسيلة الوحيدة التي تُمكن طالب العلم من الحصول على التعليم المناسب.

وأضاف: وأصبح الطلبة والأساتذة يتلاقون في عالم افتراضي يحاكي الصفوف الدراسية، فهذا كله ضخم من حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المكتبات.

من جانبه أكد الدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، أن مكتبات جامعة الشارقة تضم العديد من المصادر سواء المطبوعة أو والإلكترونية التي تغطي مجالات عديدة منها العلوم الطبيعية والتطبيقية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتكنولوجيا والعلوم الصحية والطب، إلى جانب المعارف العامة والثقافية.

كما أنها تحتوي على ما يزيد على 320 ألف كتاب مطبوع وما يعادل 350 ألف كتاب إلكتروني، ويبلغ عدد المجلات الإلكترونية 80 الف مجلة متوفرة من خلال مواقع الناشرين ومن خلال 110 قواعد بيانات إلكترونية تشترك بها مكتبات جامعة الشارقة.

ويبلغ عدد الرسائل الجامعية وأطروحات الدكتوراه 2.5 مليون رسالة بالنص الكامل وباللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى أكثر من 100 ألف فيديو تعليمي من العديد من قواعد البيانات.