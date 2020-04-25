محمد بن راشد: تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق مسبار الامل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انه تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل,

وقال سموه عبر حسابة في "تويتر":"بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريبا."

واصاف :"رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية.. ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا..تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة ) .. وبنصف الكلفة .. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد"

واوضح ان :"مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط ... بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون .. وبأن لا شيء مستحيل .. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء.."

#محمد_بن_راشد:بحمد الله تم انجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين بعملية استغرقت 83 ساعة عمل متواصل،مسبار الأمل للمريخ قريبا pic.twitter.com/YGMKpQrCCW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ أبريل ٢٠٢٠