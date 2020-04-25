انطلاق سلسلة محاضرات فعاليات إسلامية دبي عن بعد

المصدر: دبي – البيان

باشرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سلسلة الدروس والمحاضرات الدينية ولتي تنظمها عن بعد خلال شهر رمضان الفضيل نظراً للوضع الحالي والإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية بالتباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس كوفيد 19، وإيمانا من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

واستهل الشهر الفضيل أولى محاضراته عن بعد بعنوان (أتاكم رمضان) ألقاها عبدالرحمن الملا أخصائي أول إرشاد ديني، تناول فيها شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان (أتاكم رمضان) حديث رواه الإمام النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وتطرق الملا إلى فضائل ومناقب الشهر الفضيل، واغتنامه ايامه ولياليه في الأعمال الصالحة، كونه فرصة عظيمة للاجتهاد في الطاعة.

من جانبه قال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية" قدر الله تعالى ان تؤدى فعاليات الشهر الكريم الدينية هذا العام عن بعد، من شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي، والمحاضرات والدروس الدينية، وفقاً لخطة التوعية الدينية في إمارة دبي والتي تتناول جملة من المواضيع الدينية والفقهية والسنية، ويقدمها محاضرون من علماء الدين والفقه بلغات مختلفة.

وأضاف الخطيب أن محاضرات رمضان هذا العام لا تقتصر على اللغة العربية فقط بل باللغة الانجليزية في يومي 4 و11 من الشهر الذي ستكون فيه المحاضرات، بلغة الأوردو في أيام 5، 12 و19.

مشيراً إلى أن أن أنشطة وبرامج خطة التوعية الدينية (دروس إنستغرام لايف) ستكون ثلاثة أيام أسبوعياً (سبت وأثنين وأربعاء) لمدة 8 دقائق على حساب الإنستغرام الخاص بالدائرة، وتبدأ الساعة 4:30 عصراً، الى جانب اقامة دورات علمية عن بعد في أحكام الزكاة والصيام خلال الفترة من 16-18 رمضان من 4:30 عصرا ولمدة ساعة.

وتابع الدكتور الخطيب:" هناك ايضا البرنامج الرمضاني لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية في كل من مركزي المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، فيما تم تفعيل ميزة (الحالة) لنشر الفتاوى في واتس اب خدمة الإفتاء للدائرة، إضافة إلى تصوير 30 مقطعا لفتاوى يكثر السؤال عنها في رمضان لنشرها في وسائل التواصل الاجتماع.

وثمة العديد من محاضرات وفعاليات لتوعية الجاليات يقدمها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية عن بعد وعن عن طريق خاصية Microsoft Teams.