كهرباء الشارقة تختتم برنامج الصيانة الوقائية في 183 محطة توزيع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أعمال الصيانة الدورية بعدد 183 محطة توزيع للكهرباء جهد 33 في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، كما أنجزت برنامجا مكثفا للصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مناطق مختلفة من الشارقة، استعدادا لاستقبال أشهر الصيف.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

برامج

وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تبدأ في 15 أكتوبر وتنتهي 15 أبريل من كل عام، حيث تقل نسبة الأحمال وتشمل صيانة محطات ومحولات التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وأوضح الليم أن أعمال الصيانة للخطوط والوصلات والمحولات الكهربائية التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، اشتملت على تجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات واستبدال عدد من المحولات بأخرى جديدة وذلك في عدد من المناطق القديمة التي كانت تعاني من كثرة الأعطال خلال الفترة الماضية.

فرق تفتيش

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهودا كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة، كما تراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لمدينة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك.

إضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

تجديد

وأكد أن كافة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتعديلات تعتمد على الفنيين والمهندسين بأقسام الصيانة بالهيئة، كما أن تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة التي تشمل الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية تضمن كفاءة تشغيلية عالية مع أعلى درجات السلامة للعاملين وبأقل التكاليف.

من جهته أوضح سيف أحمد العبيدلي مدير مكتب محطات 33 أنه تم صيانة جميع محطات التوزيع جهد 33 كيلووات، والتي يبلغ عددها 183 محطة في مختلف أنحاء الشارقة.

وتشمل أعمال الصيانة الدورية لمحطات التوزيع تبديل قطع الغيار وفحص وتغيير الزيوت وفحص كبسولات العزل الهوائية وفحص أجهزة الحماية الوقائية وفحص وإضافة غاز العزل للمفاتيح وفحص المكثفات والمحولات للتأكد من كفاءتها ما يساهم في تحقيق الاستقرار والثبات لشبكات الكهرباء وتقديم الخدمات بأفضل المواصفات.

وبين أن الصيانة الوقائية تحافظ على المعدات وتساعد على زيادة العمر الافتراضي للوحدات وزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتقليل نسبة حدوث الأعطال .