بجهود الإمارات.. أسرة بريطانية يلتئم شملها بعد شهر من فراقها لطفلتها

المصدر: وام

أعربت أسرة بريطانية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الامارات العربية المتحدة على مساعدتهم للعودة الى دبي بعد أن علقت في جنوب أفريقيا لمدة شهر ليلتئم شملهم مع ابنتهم البالغة من العمر عامين والتي بقيت في دبي.

فلدى عودتهما يوم الاربعاء الماضي الى دبي قال المواطن البريطاني مارك هيل – الذي يعيش في دبي منذ عقدين وزوجته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" : "من الجيد أن أعود إلى الوطن، فدبي بمثابة وطني ووطن أطفالي .. ليس هناك من كلمات تعبر بما فيه الكفاية عن امتناننا لحكومة الإمارات" مشيرين الى انهما كانا يحسبان كل ثانية خلال الشهر الماضي فى انتظار رؤيتهما لابنتهما.

وكان الزوجان قد قررا عدم اصطحاب طفلتهما عندما ذهبا لقضاء إجازة قصيرة إلى كيب تاون، الشهر الماضي حيث حال إغلاق الحدود غير المتوقع بسبب الإجراءات العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد دون تنفيذ خططهما للعودة الى الدولة فيما بقيت طفلتهما في رعاية مربية ومسُاعِدة منزلية بدبي.

وبعد عدة محاولات للعودة تمكن الزوجان بمساعدة سفارة الدولة في جنوب إفريقيا وبفضل ترتيبات السلطات الاماراتية من العودة إلى دبي حيث خضعا لحجر صحي في أحد الفنادق قبل ان يعودا الى بيتهما في دبي.