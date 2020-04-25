استئناف خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي ابتداء من 6 صباح اليوم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي عن استئناف خدمات حافلات النقل العام اعتباراً من اليوم الساعة 6 صباحاً، بعد عمليات تعقيم مكثفة لجميع حافلات النقل العام استمرت لمدة 48 ساعة، لضمان أكبر قدر من الوقاية الصحية لمستخدمي شبكة النقل العام، بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

كلمات دالة:
  • النقل العام،
  • أبوظبي
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