سلطان بن خليفة يهنئ القيادة

المصدر: أبوظبي- وام

رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونـواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير واليمن والبركات.