محمد بن زايد يفاجئ المواطنين والمقيمين بتهنئة تلقّوها على هواتفهم: خليفة يحييكم وثقتنا بكم كبيرة لتجاوز المرحلة

المصدر: دبي ـ البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن ثقته بمجتمع الإمارات لتجاوز هذه المرحلة والالتزام والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء. وفي لفتة إنسانية جميلة، هنأ سموه المواطنين والمقيمين في الدولة، برسالة نصية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل سموه إلى المواطنين والمقيمين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهنأهم سموه بالشهر الفضيل الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا، وحضهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحلي بالصبر للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

شعائر

وكان المواطنون والمقيمون تلقوا رسائل نصية على هواتفهم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جاء فيها: «الأخوة والأخوات المواطنين والمقيمين.. يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله..

وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا.

التزام

وفي ظل هذه الظروف، فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضي التزامكم بالإجراءات الاحترازية والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء... ثقتي بكم كبيرة لنتجاوز معاً هذه المرحلة... حفظكم الله وأهلكم من كل مكروه.. محمد بن زايد».

ولي عهد أبوظبي:

› أهنئكم بحلول رمضان الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا

› سلامة أهلنا ومجتمعنا في ظل هذه الظروف تقتضي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحلي بالصبر