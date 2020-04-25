مواطنون ومقيمون: رسالة تجسّد إنسانية قائد استثنائي

المصدر: متابعة: داوود محمد، سعيد الوشاحي،عصام الدين عوض، أسامة أحمد، و«وام»

عبر مواطنون ومقيمون عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة برسالة التهنئة النصية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ووصلتهم عبر هواتفهم الشخصية على مستوى الدولة لتتجلى في دار زايد أسمى قيم الإنسانية والتضامن في غرة الشهر الكريم.

ووصفوا رسالة سموه باللفتة الإنسانية النبيلة التي تجسد إنسانية قائد استثنائي ومشاعره النبيلة تجاه سكان الإمارات مواطنين ومقيمين في هذه الأيام المباركة، مضيفين أن تهنئة سموه الشخصية أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم جميعاً في أول أيام رمضان الفضيل شهر الرحمة والبركات.

وأكدوا التزامهم الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية والتخلي عن العادات والتقاليد في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم لتجاوز التحدي والعبور إلى مستقبل مزدهر بتكاتف الجميع.

وأضافوا أن رسالة سموه رسالة أمل وتفاؤل تدعو إلى تكاتف الجميع لعبور المرحلة الراهنة بأمان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع الالتزام الكامل بالتخلي عن بعض العادات والتقاليد في شهر رمضان الفضيل للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وتجسد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي شهدت تفاعلاً مجتمعياً كبيراً حرص سموه الكبير على شعب الإمارات ومن يعيش على أرض زايد لا سيما في هذه المرحلة الصعبة، فيما حملت رسالة سموه بين سطورها كلمات محبة وتفاؤل وحرصاً على سلامة الجميع وطاقة إيجابية لها بالغ الأثر في تحمل جميع أفراد المجتمع مسؤوليتهم الإنسانية والوطنية لتجاوز هذه الظروف المؤقتة بسلام.

وأضافوا أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جسدت قيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في وطن تتجلى فيه معاني الاعتدال والمحبة وإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته.

وقال سلطان عبدالله: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الرسالة الأبوية من سموكم وتحيات والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكل عام وسموكم بخير وسعادة ونعدكم بأننا ملتزمون بتوجيهاتكم ونحن بوجودكم ما نشيل هم».

وبدورها قالت جواهر سعيد: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثلجت صدورنا وحملت في طياتها محبة سموه لشعبه والمقيمين في دار زايد الخير وحرصه على مصالحهم وصحتهم وسلامتهم جميعاً.. ملتزمون بتوجيهات سموكم لتخطي الظروف الراهنة بسلام.. شكراً قائدنا العظيم».

ومن جانبه عبر بخيت أحمد عن سعادته وفخره بقيادته الرشيدة التي تبحث دائماً عن راحة ورفاهية الجميع وقال: «تلقيت رسالة نصية في غرة شهر رمضان الكريم من والدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي أدخلت الفرحة والسرور علينا جميعاً.. ملتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية لعبور المرحلة بنجاح»

وقال بدر محمود: «شكراً للإمارات شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كلماتكم التي وصلت إلى القلب وسكنت العقل، حفظ الله الإمارات وسائر بلاد المسلمين ونعدكم بأن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية».

قيم

وأكد الدكتور أحمد بن سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة قيادة حكيمة بمناسبة شهر رمضان الكريم تجسد كل معاني القيم الوطنية والإنسانية، رسالة من قائد إلى شعب أحبه، مؤكداً أن توجيهات سموه الكريمة منهاج عمل يومي لنا جميعاً مواطنين ومقيمين لتنفيذ التوجيهات والتقيد بالتعليمات من أجل مصلحة الجميع، وذلك لما تحمله من حرص على صحة وسلامة الجميع.

وقال الدكتور مأمون كنعان إن الرسالة تؤكد حرص سموه على وحدة وتلاحم جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة في مواجهة الظروف العالمية الطارئة من أجل أن نحمي مجتمعنا وأنفسنا من هذا الفيروس العدو، الذي داهمنها على حين غره، ما تطلب أن نكون جميعاً معاً في ظل تلك الظروف، من أجل أن تبقى دولة الإمارات تنعم كما عهدناها بالأمن والآمان.

وأكد محمد سعيد النعيمي حرص القيادة الرشيدة في الدولة على تهنئة جميع أفراد المجتمع بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية وعند قدوم شهر رمضان المبارك ما يدل على اهتمام وحرص القيادة بالإنسان والتواصل معه، وتأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتدخل الفرح والسرور في نفوس الجميع.

ولفت إلى اهتمام وحرص سموه بصحة وسلامة أفراد المجتمع حيث دعاهم إلى ضرورة التباعد المجتمعي خلال الظروف الراهنة والعالم يشهد جائحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تحلي الجميع بالصبر لتجاوز هذه الأزمة العالمية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ووضع التدابير الاحترازية موضع التنفيذ من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

محبة وسلام

ومن جانبه قال براء الحريري إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة خير ومحبة وسلام، من قائد ملهم، تحمل في ثناياها الطمأنينة والثقة، وهذا ليس بغريب على قادة الإمارات، الذين ضربوا أروع الأمثلة في كيفية إدارة الأزمات، وكيفية بناء الثقة بين الشعوب ومسؤوليها.

وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا على أرض الإمارات، وسعداء بكل ما تبذله الحكومة من جهود للحفاظ على سلامتنا وصحتنا، هذا الشيء لمسناه قولاً وفعلاً، من خلال رسائل أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود والمسؤولين، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي تبذل على الأرض من خلال خطوط الدفاع الأولى، ممثلة بالأطباء والممرضين والشرطة والدفاع المدني والإعلاميين، وكل من هم وراء كواليس الإنسانية لتجاوز أزمة كورونا العالمية».

وأشار إلى أن هذه الرسالة تؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحفاظ عليهم ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التزام الجميع بالبقاء في المنازل وتنفيذ الإجراءات الوقائية والصبر عليها حتى تنتهي الأزمة الصحية العالمية.

قائد استثنائي

وأكد خلفان بن صرم إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثلجت صدورنا وبثت السعادة في نفوسنا وغمرتنا بفرحة كبيرة، فقد جاءت في وقت مناسب وفيها الكثير من التوصيات نتيجة للظروف التي نمر بها حالياً كما أنها مليئة بالطاقة الإيجابية وتبث الطمأنينة في نفوس كافة أفراد المجتمع بأن الأزمة الحالية سوف تمر بسلام.

مبيناً أن هذا ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة والتي لا تألو جهداً في سبيل تذليل الصعاب وبث الرسائل الإيجابية التي تدفع إلى العطاء وإدخال البهجة والحبور في نفوس المواطنين والمقيمين، كما أن الرسالة تتجلى فيها أسمى قيم الإنسانية والتضامن من دار زايد العطاء.

بهجة وتفاؤل

وقال محمد بلولة إن الرسالة تجسد إنسانية قائد استثنائي بمشاعره النبيلة تجاه سكان الإمارات مواطنين ومقيمين في أيام مباركة، وأدخلت البهجة والسرور على قلوب الجميع في الشهر الفضيل شهر الرحمة والبركات، مؤكداً الالتزام بالنصائح التي وردت فيها والتي تتعلق بضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة والعمل على اتباع الإرشادات الصحية التي نادت بها الجهات المختصة والتخلي عن العادات والتقاليد في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم لتجاوز التحدي والعبور إلى مستقبل مزدهر بتكاتف كافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين.

وقال متعب خليفة إن الجميع تلقى مفاجأة سارة في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الطيبة تعكس مدى حرص القيادة على مشاركة المواطنين والمقيمين كل المناسبات.

وأضاف أن الرسالة الرائعة أثلجت صدور كل المواطنين والمقيمين، متمنياً التوفيق والسداد لقيادتنا في كل خطوة يسعون من خلالها إلى إسعاد الشعب وكل مقيم على أرض الإمارات وأن يحفظ حكامنا ويحفظ الإمارات وسائر بلاد المسلمين.

وقال أمين محمد إن أول أيام شهر رمضان لهذا العام، جاء مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، حيث إنه رغم انشغال تفكير الكثيرين بالأوضاع الراهنة في العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص على تقديم التهنئة لكل السكان مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

قيم

أكد مواطنون ومقيمون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحمل معاني وقيماً كثيرة.

وقالوا:لا نشاهد مثل هذه المبادرات على مستوى العالم إلا في الإمارات، وقد رسمت الرسالة البسمة على شفاه الكثيرين في الدولة وعاش الجميع الفرحة فرحتين في أول أيام الشهر الكريم.