شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأبناء على الإنترنت والتطبيقات الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الأسر إلى ضرورة مراجعة إعدادات الخصوصية وتحديد سن مستخدم الأجهزة الذكية، ومواصلة الاطلاع على التطبيقات المحملة على أجهزة أطفالهم والتأكد من مناسبتها لأعمارهم، وتنبيه أبنائهم إلى الحذر من إقامة علاقات صداقة مع الغرباء، وضرورة وضع الأجهزة الإلكترونية والذكية في مكان عام بالمنزل.وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر العيون الراصدة عن بعد عبر الانترنت على الأطفال والمراهقين مؤكدة أهمية تقنين الرقابة الأسرية للأبناء أثناء استخدامهم الإنترنت مع تعدد أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في كل بيت.

وأكدت أهمية مراقبة تصرفات وسلوكيات الأبناء في العالم الافتراضي، وتدريبهم على حماية خصوصيتهم وعدم نشر اية معلومات أو بيانات أو صور قد يساء استغلالها، والحرص على تحديد أوقات استخدام الانترنت والتقنيات الحديثة حتى لايصبح الأبناء عرضة لإدمان الانترنت.

ودعت الأسر إلى ضرورة منع الأطفال والمراهقين من الانغلاق على أنفسهم في غرفهم الخاصة خلال تعاملهم مع شبكة الانترنت لحمايتهم من العيون الراصدة عبر شبكة الانترنت والأشخاص المجهولين الذين قد يحاولون خداع الأبناء وجمع معلومات حساسة عنهم وابتزازهم فيما بعد.