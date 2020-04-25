شركة صينية تدعم «إسعاف دبي» بألف نظارة طبية

المصدر: دبي - البيان

اجتمع خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزهانج زيجين الرئيس التنفيذي لشركة الفنون الصينية للتجارة العامة في مقر المؤسسة، مؤخراً وبحثا معاً تطوير التعاون بينهما في ما يتعلق بمحاصرة وباء كورونا وتشديد الإجراءات الوقائية من العدوى وتيسير عمل المسعفين وتسهيل سرعة استجابتهم.

وقال زيجين إن لقاءه خليفة بن دراي كان ودياً للغاية ومثمراً، موضحاً أن شركته قدمت دعماً لمسعفي المؤسسة عبارة عن 1000 نظارة طبية تتميز بسهولة استخدامها ومحافظتها على سلامة المسعف خلال عمله وحمايته من العدوى والإصابة. وأعرب خليفة بن دراي عن امتنانه وشكره لشركة الفنون الصينية، لافتاً إلى أن تضافر الجهود المجتمعية لدرء خطر انتشار وباء كورونا يعطي الأمل في انحسار العدوى وإمكان القضاء على الفيروس الذي اجتاح العالم.

واكد بن دراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اشترت 20 ألف نظارة أخرى لتكون جاهزة للاستعمال وتم تزويد المركبات بها لتكون من ضمن وسائل الوقاية للمسعفين لأنها أصبحت من ضمن الأدوات الأساسية لكل مسعف أو سائق أو فني طب طارئ بالمؤسسة.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن التعاون بين مختلف فئات شعب الإمارات يمنحنا دفعة معنوية كبيرة في أعمالنا ويشجع كوادرنا الإسعافية على مواصلة أدوارهم في تأمين المجتمع وحماية أبنائه مشيراً إلى أن هذا الدعم دليل على الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة، وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى ووقاية المجتمع ومجابهة أخطار العدوى بفيروس كورونا.