«دار البر»: رمضان فرصة لمواجهة «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت جمعية دار البر بأسمى التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، إلى القيادة الرشيدة، وحكام الإمارات، وحكومة دولة الإمارات، والشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة، والأمتين العربية والإسلامية. وقال خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»، باسم الجمعية:

إن حلول الشهر المبارك والعالم يمر بالأزمة الراهنة وتداعياتها، من ظروف حساسة ومعطيات دقيقة يستدعي تضافرا وطنيا وشعبيا، يجمع بين المواطنين والمقيمين والدولة، لتعزيز خطوط الدفاع والمواجهة مع فيروس «كورونا» المستجد، والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية، ومن أهمها البقاء في المنازل، حفاظاً على سلامة الوطن وكل من يعيش فيه، وترجمة لتوجيهات قيادتنا .