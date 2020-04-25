100 دورية لشرطة رأس الخيمة في رمضان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعية لتعزيز الوعي المجتمعي والوقائي حول فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» استعدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لشهر رمضان المبارك بسلسلة خطوات وإجراءات لكافة فئات وشرائح المجتمع.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن شرطة الامارة ستواصل دورها المجتمعي جنباً إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والأمان، حيث ستتواجد الدوريات وعددها أكثر من 100 دورية في مختلف المناطق في الإمارة لمراقبة ومواصلة الإجراءات المتبعة وأيضاً تماشياً مع فترة تقييد حركة المرور وحركة الجمهور الجديدة من الساعة 10 ليلاً وحتى 6 صباحاً.

كما أنها استعدت بحزمة منوعة من النصائح والإرشادات والخطوات والتدابير التوعوية الاحترازية التي يتوجب على المجتمع اتباعها وأهمها التباعد الاجتماعي في مختلف المرافق الحيوية كالأسواق والمرافق العامة المختلفة الأخرى.

مشيراً إلى حرص شرطة رأس الخيمة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتعميم الوعي الوقائي بينهم وهذا ما يتطلب تعاوناً منهم من خلال التقيد بتنفيذ النصائح والتعليمات الموجهة إليهم والهادفة لضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم، وستعمل الشرطة خلال شهر رمضان بقدرات معززة وانتشار واسع النطاق داخل وخارج المناطق، من أجل ضمان أمن وسلامة الجمهور.

تدابير

وقال اللواء بن علوان، نظراً إلى الحالة المختلفة التي يأتينا فيها رمضان المبارك هذه السنة في ظل التدابير الاحترازية وللحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار هذا المرض، سيتركز نشاط الشرطة على الرقابة ونشاط التوعية، وستقوم الشرطة بملاءمة نشاطها مع طبيعة الحياة في شهر رمضان بما فيها تعزيز كبير للقدرات الأمنية لزيادة حضور الشرطة اليومي في كافة أرجاء الإمارة.

وتمنى من الجمهور التعاون والتقيد بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية الرسمية بالدولة، كما أوضح بأن غرفة العمليات على استعداد في تلقي المكالمات الطارئة على الرقم 999 وفي حال الاستفسارات غير الطارئة الاتصال على الرقم 901.