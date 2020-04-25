82 % استغناء «كهرباء دبي» عن الورق

المصدر: دبي ـ البيان

تأكيداً على التزامها برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في التحول نحو الحكومة الذكية، حلت هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الأول على مستوى حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

حيث بلغت نسبة استغناء الهيئة عن الأوراق 82% ضمن فئة الجهات الكبيرة، وهي الجهات التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً. وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.

وتسهم الهيئة بشكل فعال في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار». وأشاد معالي الطاير بجهود «دبي الذكية» وتعاونها مع مختلف الجهات الحكومية في دبي لتنفيذ أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

إنجاز

وأضاف معالي الطاير: «فخورون بالإنجاز الذي حققته الهيئة للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية في الهيئة 82%، ونعمل على الوصول بهذه النسبة إلى 100%، وقد كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أكملت تحولها الرقمي في عام 2014، وذلك قبل مرور عام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمبادرة «دبي الذكية»، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. واليوم، يستخدم 95% من متعاملي الهيئة الخدمات الذكية ونتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 100%.

حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة عبر العديد من القنوات الذكية، كما نجحنا في تغيير ثقافة المتعاملين والموظفين للاستغناء عن الأوراق واعتماد الخدمات الذكية التي توفر وقتهم وجهدهم، إضافة إلى المساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقد توجت جهود الهيئة في تحقيق سعادة المتعاملين بحصولها على المركز الأول في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 90.1%، كما حققت الهيئة نسبة 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية».

تجربة متميزة

من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى نسبة استغناء عن المعاملات الورقية على مستوى حكومة دبي، توفير الهيئة لجميع خدماتها عبر التطبيق الذكي الذي يتوافق مع معظم المنصات، والموقع الإلكتروني الذي يوفر تجربة سلسة ومتميّزة للمستخدمين تمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات وإجراء جميع معاملاتهم بسهولة ويسر.

إضافة إلي توفير خدمات الهيئة عبر «رمّاس» الموظف الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتوفر للإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس»، وقد أجاب «رمّاس» عن أكثر من 3.5 ملايين طلب واستفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من 2017.

مكتب ذكي

كما يوفر تطبيق «المكتب الذكي» الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها 197 خدمة تشمل الموافقات الداخلية، وتسجيل الحضور والانصراف باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية؛ كما يتيح التطبيق كتابة وتوثيق ومتابعة المستندات الرسمية وأخذ الموافقات اللازمة عبر خاصية «المستند الذكي».

وقد أسهمت خاصية الوصول إلى المستند الذكي عبر مختلف الأجهزة مثل الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، في تفادي انبعاث 84 طناً من ثاني أكسيد الكربون. كما أدى اعتماد هذه الخاصية في المراسلات الداخلية والخارجية وأتمتة النماذج المتعلقة بإجراءات الهيئة إلى تجاوز عدد المستخدمين 4 آلاف موظف وموظفة.

يشار إلى أن البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة تسهم في استمرارية خدماتها دون تأثر وفق أعلى المعايير العالمية، رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية المجتمع وضمان صحة الناس في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والتي تطلبت إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وإغلاق مراكز المستقبل التابعة للهيئة بالتزامن مع إغلاق مراكز التسوق.