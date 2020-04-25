«صحتكم تهمّنا» مبادرة جديدة من «نادي الثقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق نادي الثقة للمعاقين مبادرة جديدة بعنوان صحتكم تهمّنا، وذلك ضمن برنامج تواصل بلا حدود الذي تقدمه اللجنة الاجتماعية بالنادي.

وتهدف المبادرة إلى توفير الأدوات الطبية من قفازات وكمامات ومعقمات لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد 19). وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه المبادرة تعكس حرص إدارة النادي على دعم كافة الخطط الوطنية الرامية لترجمة اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير مجتمع صحي وآمن، وتهيئة بيئة صحية وإيجابية تسهم في إسعاد منتسبي النادي وأسرهم وتوفير كافة سبل الحماية لهم.

من جانبه، أكد أحمد المظلوم، المدير التنفيذي للنادي، الحرص التواصل المستمر وتقديم المبادرات التي تكفل حياة مستقرة لأعضاء النادي وأسرهم وتعزيز المسؤولية المجتمعية للنادي، وتحقيق التكافل المجتمعي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم.