«أكاديمية بادري» تقدم 9 دورات في التعلّم والتطوير

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة منى آل علي مدير أكاديمية بادري الإلكترونية للمعرفة وبناء القدرات بالشارقة، وهي الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في تصريح خاص لـ «البيان» أن الأكاديمية تعد منصــة تعلـم إلكترونية تفاعليــة مبنيـة علـى نمـوذج توفيـر المـوارد والـدورات التدريبيـة المفتوحـة علـى شـبكة الإنترنـت للجميـع، وتم العمل بها في أواخر العام الماضي وتختص بتقديم مواضيع متعددة للرجال والنساء بهدف تطوير المهارات وهناك عملية تطوير متواصلة لها باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تم تقديم 9 دورات تدريبية استفاد من برامجها 450 شخصاً من مختلف دول العالم رجال ونساء، كما يمكن للذين يودون المشاركة الدورات الدخول عبر الموقع

وأوضحت أنه بعد جائحة «كورونا» شهدت الأكاديمية إقبالا واسعا من مختلف أفراد شرائح المجتمع ومن دول مختلفة – خصوصا – وأن الكثير منهم بدأ التوجه للتعلم عن بعد بنسبة 100 %.

حيث تم طرح عدد من البرامج - خصوصا – تلك التي تستهدف المرأة في مجال ريادة الأعمال، كما أنه منذ 6 أسابيع يعمل موظفو الأكاديمية عن بعد، فتم إطلاق مبادرة (بادري لتبادل المعرفة) وهو لقاء أسبوعي يتم خلاله طرح موضوع يهم الجمهور، حيث تم تناول التعلم الإلكتروني وأهمية التباعد الاجتماعي واستغلاله في تطوير المهارات، وريادة الأعمال، وهناك مدربون مختصون يقومون بعملية التدريب ذوي خبرات مميزة محليين وعالميين.

مصدر دخل

وقالت آل علي: إن الدورات تمكن أي مدون طموح في أي مكان حول العالم، وخصوصاً من رواد الأعمال، تعلم كيفية كتابة المحتوى على المدونة الخاصة به لإشراك عملاء وزوار جدد في موقعه، وتحويلها إلى مصدر للدخل، وذلك من خلال الدورة الإلكترونية المجانية (مدخل إلى التدوين في قطاع الأعمال)، مبينة أن المدونين المشاركين في الدورة التي صممتها وقدمتها المدربة هيثر بريسلر، يتعرفون على كيفية تطوير المحتوى على مواقع الإنترنت بحيث تلتقطه محركات «غوغل» على صفحاتها، كما يتعلمون أساسيات التسويق عبر الإنترنت عند محاولة كسب دخل من مدوناتهم، وذلك عبر اتباع نصائح المدربة التي تستند إلى قوانين المدونات الثابتة.

.https:/‏/‏www.badiriacademy.org/‏