«تعاونية الاتحاد» تساهم بمليون درهم لـ«10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - البيان

واصلت حملة «10 ملايين وجبة»، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19»، تلقي آلاف المساهمات المالية والعينية من الأفراد والمؤسسات، لتوفير الدعم الغذائي وتخفيف تداعيات تحدي وباء «كوفيد 19» العالمي على الفئات الأكثر تضرراً من تبعاته ومد يد العون للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة.

ودعماً لهذه الجهود، أعلنت «تعاونية الاتحاد» تقديم مليون درهم؛ أي ما يعادل 125 ألف وجبة، للحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، الهادفة إلى دعم الفئات الهشة في المجتمع وتفعيل قيم التعاون والتكاتف المجتمعي بتوفير وجبات الطعام أو الطرود التموينية والغذائية للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الدولة وتوصيلها إليهم حيثما كانوا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتوالت المساهمات على الحملة من المؤسسات والأفراد منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلاقها تحت إشراف سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، من أجل توفير شبكة تضامن مجتمعية متكاملة على مستوى الدولة تستهدف تقديم الدعم الغذائي للفئات المحتاجة والمتعففة في المجتمع، وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار.

حملة

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان، إن المساهمة في حملة 10 ملايين وجبة التي تخلق منظومة تكاتف وتعاضد مجتمعية هي الأكبر من نوعها على مستوى الدولة تأتي في سياق برامج ومبادرات الدعم المجتمعي التي تنفذها تعاونية الاتحاد على مدار العام، مؤكداً أن الحملة تجسد مفاهيم التسامح والتعاضد والعطاء وصون كرامة الإنسان التي ترسخها القيادة الرشيدة ويساهم بها مجتمع الإمارات بكافة شرائحه.

ونوّه بجهود حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، التي تحرص على إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية الهادفة التي تفتح أبواب المساهمة في الخير للجميع بلا استثناء وتشعر من هم بحاجة بوجود شبكة أمان متينة من حولهم تحميهم وتساندهم على الدوام.

دعم

وتنفذ تعاونية الاتحاد على مدار العام مجموعة متكاملة من برامج الدعم المجتمعي في قطاعات حيوية وتنموية أبرزها دعم القطاع الصحي داخل الدولة، ومساندة قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الفعاليات الرياضية، وتمكين أصحاب الهمم.

منظومة

وتوفر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة للمبادرة بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19»، قنوات عديدة لتسهيل تقديم المساهمات النقدية والعينية والمشاركة في جهود الحملة لتشكيل منظومة تعاون مجتمعي لتوفير الدعم الغذائي.

ويمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة نقدياً أو عينياً، سواء عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).