«داماك الخيرية» تساهم بـ«125 ألف وجبة»

المصدر: دبي - البيان

تواصل حملة «10 ملايين وجبة»، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاقها، وتشرف على تنفيذها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، تلقي المساهمات من مختلف القطاعات المجتمعية والمؤسسات والشركات والأفراد لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بتداعيات تحدي وباء كوفيد 19.

وفي هذا السياق، أعلنت «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» عن تقديمها مساهمة بقيمة مليون درهم تعادل 125 ألف وجبة للحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لتوفير الوجبات الغذائية أو الطرود التموينية للأفراد والأسر المتعففة والمعسرين ممن تضرروا من الحالة الاستثنائية التي فرضتها إجراءات التعامل مع تحدي وباء كورونا المستجد.

وتنضم هذه المساهمة إلى آلاف المساهمات النقدية والعينية التي تلقتها الحملة خلال أيام قليلة من إطلاقها، وجاءت من الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الدولة المتنوعة، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الوجبات والسلال الغذائية وتوصيلها إلى الأفراد والأسر المتعففة أينما كانوا داخل الدولة.

تكاتف

وقال حسين سجواني، رئيس «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» إن مساهمة المؤسسة في دعم مبادرة «10 ملايين وجبة» التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19» هي شرف لكل المؤسسات المشاركة فيها لأن غايتها النبيلة إحدى أهم الحاجات الإنسانية الأساسية وهي الغذاء، لتحفظ الحياة وتصون الكرامة وتبعث الأمان والاستقرار والطمأنينة في نفوس المعسرين والمتعففين.

وأشاد سجواني بآلية التكاتف المجتمعي التي قامت عليها الحملة وأتاحت للجميع المشاركة فيها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، منطلقة من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي يعلي قيمة التعاون والتعاضد الإنساني، ومستندة إلى قيم التراحم والتكافل التي أرستها القيادة الرشيدة.

وأعرب سجواني عن امتنان كوادر المؤسسة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم التي أطلقت حملة 10 ملايين وجبة كنموذج ملهم في مجال العمل الخيري والإنساني من حيث دعم ومساندة المحتاجين والأسر المتعففة، وحرصت على متابعة احتياجات المعسرين والفئات الأقل دخلاً لإقامة أودهم وتمكينهم من عيش حياة كريمة.

مشاركة

وتمثل «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ورئيس مجلس إدارتها حسين سجواني، وتركز في مساهماتها على تحسين الظروف الاقتصادية وتشجيع فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة كما في دعمها لمبادرة «صنّاع الأمل» التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى جانب توفير فرص التعلم وتطوير المهارات لتحفيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمعات من تحقيق مستقبل مستدام.

قنوات

ويمكن لمختلف المؤسسات الخيرية والإنسانية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد المستطيعين المساهمة في حملة 10 ملايين وجبة من خلال قنوات التبرع المتعددة والمتمثلة في الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق مركز الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).