الشهر الكريم فرصة لتعزيز الصحة النفسية

أوضح الخبير النفسي محمد علي خير الله، أن اتصال الإنسان بخالقه يرفع من مستويات الإيجابية لديه، ويحسن كثيراً من صحته النفسية.

وأضاف: من المعلوم مدى الارتباط الوثيق بين الصحتين النفسية والجسدية، إذ كلما ارتفعت الصحة النفسية عززت المناعة الجسدية.

وأشار إلى أن الصوم يراد به التقرب إلى الله وطلب تفريج الهموم، كما أن تأدية العبادات تريح القلب والبال، ويعتبر تقييد الحركة بسبب «كورونا» فرصة عظيمة لتأدية العبادات على أكمل وجه وختم القرآن مرات عدة والتقرب إلى الله.

سلوكيات

وذكر أنه فرصة أيضاً ليكون الوالدان قدوة لأبنائهما وتعويدهم على السلوكيات الصحيحة، إذ إنه في الأعوام السابقة ربما لم تتح للأبوين الفرصة للمكوث مع الأبناء فترات أطول بسبب ضغوطات العمل، بالإضافة إلى أن الوجود في المنزل فرصة أخرى لحل وتصفية المشكلات الزوجية القائمة على انشغال الزوج أو الزوجة خارج المنزل.

وقال: إن علم النفس الإيجابي يؤكد أن تأدية العبادات يصفي الذهن ويريح البال ويسهم في الحد مما يقارب من 80% أعراض الأمراض المزمنة التي قد يعاني منها أصحابها.

وأضاف أن رمضان فرصة للتخلص من التوتر والضغوطات النفسية، من خلال التأمل وتأدية العبادات بأريحية داخل المنزل خلال فترة العزل، الأمر الذي من شأنه رفع معدلات المناعة داخل أجسام الصائمين ويجعله قادراً على مقاومة الفيروسات ومن ضمنها «كورونا» المستجد.

ودعا خير الله إلى التوجه إلى الله بالدعاء لصفوف الخطوط الأولى للدفاع عن المجتمعات من أطباء وممرضين ورجال شرطة ومفتشي الجمارك والإعلاميين، لجهودهم المبذولة في مواجهة تفشي وباء «كورونا»، فهم يعتبرون مجاهدين ومرابطين في سبيل الله.

وأكد أن الصيام ضروري لإنقاص معدلات الجلوكوز في الجسم والتي تسهم في إضعاف الجسم وجعله عرضة لمهاجمته من قبل الفيروسات، كما أنه فرصة لتنمية المهارات وممارسة الهوايات.

تأثير سلبي

وأكد ضرورة عدم التعامل مع الشائعات التي يتم تداولها حول فيروس «كورونا» الجديد، لافتاً إلى أن «الأخبار الكاذبة»، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تبث القلق في نفوس المتلقين، وهذا القلق بدوره يضعف مناعة الجسم ما يعرضه للأمراض.

وتابع: إن كل هذه المعلومات والتكهنات من شأنها أن تؤثر سلباً على الصحة النفسية للمتلقين، من خلال القلق الذي تتسبب فيه انتشار مثل هذه المعلومات، مشيراً إلى أن القلق يعتبر مشكلة نفسية تؤثر على حياة الفرد وسلوكياته، وتؤثر أيضاً على صحته العامة، حيث تضعف مناعة جسمه، ذلك أن الشعور بالقلق يرفع مستويات بروتين «سي» الذي ينبئ بوجود التهاب ما، والذي يعتبر أحد أهم عناصر الدفاع في الجهاز المناعي الذي يقضي على المواد الغريبة التي تغزو الجسم.