أخصائية تغذية: السوائل مهمة عند الإفطار

شددت الدكتورة جاناني ساتشي ثانانثام، كبيرة أخصائيي التغذية بمستشفى أستر، على ضرورة تناول كميات كافية من السوائل خلال فترة الإفطار، مشيرة إلى أن الماء هو أفضل أنواع السوائل، الذي يوفر الترطيب للحلق والجسم من دون أي سعرات حرارية إضافية.

وأضافت أن تناول العصائر الطازجة من الليمون والبرتقال والجزر من دون إضافة سكر يعتبر مفيداً جداً خلال هذه الفترة التي ينتشر فيها وباء (كوفيد-19)، لأنها تعزز المناعة نظراً لاحتوائها على مصادر جيدة لفيتامين «سي» و«ايه».

وقالت: إن من المفيد البدء بتناول التمر وقت الإفطار، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية تمنح الجسم الطاقة اللازمة، كما يمكن تناول المشمش المجفف لأنه يشكل مصدراً غنياً لفيتامين «إيه» ولعنصر الحديد والألياف.

وأشارت إلى أن الفاكهة تشكل مصدراً طبيعياً للسكر والطاقة وكذلك لإمداد الجسم بالسوائل، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ونصحت بتناول كمية جيدة من الجوافة والكيوي والليمون والفراولة والبرتقال.

وشددت على ضرورة تناول الطعام المتوازن والذي يحتوي على البروتين لا سيما الأسماك كالسلمون والتونة والبيض وتجنب المشروبات السكرية.