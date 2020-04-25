معصومة الجسمي.. غذاؤنا الصحي يحمينا من «كورونا»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

لم يكن هذا التلاحم المجتمعي الكبير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا إعلاناً جديداً عن نماذج إنسانية ومهنية، لطالما وهبت نفسها لخدمة وطنها، ومن هذه النماذج، الدكتورة معصومة الجسمي، مسؤولة قسم التغذية في مستشفى الجليلة للأطفال، فهي واحدة من كثيرين لُقّبوا بـ«خط دفاعنا الأول»، حيث يواصلون الليل بالنهار لمواجهة الفيروس وحماية مجتمعنا.

تثقيف مجتمعي

وكعادة كل أفراد «جيشنا الأبيض» حالياً بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم، تأتي بعض التخصصات الطبية الدقيقة لتساعد مع نظيراتها لحمايتنا من الفيروس، وهو ما يتجلى في تخصص الجسمي كأخصائية تغذية، ودوره المحوري في تعزيز الجهاز المناعي عند الأطفال والكبار لحمايتهم.

وأكدت أن برنامج عملها اليومي مليء بالتحديات التي تعشقها، خاصة بعد أن تلمس مردود جهودها على محيا المرضى وعائلاتهم، وهو ما يعطيها دافعاً لمواصلة مشوارها بشكل أفضل، لافتة إلى أن العلاج الغذائي، أهم من الدوائي، في بعض الحالات المرضية، وهو ما يوجد مسؤولية كبيرة عليها ومتعة في الوقت ذاته.

وتأخذ الجسمي على عاتقها تعزيز التثقيف المجتمعي بالتوعية التغذوية ودور النشاط البدني والذهني على الصحة، عبر كافة الوسائل الإعلامية، وانتهاز فترة مواجهة كورونا لتغيير سلوكياتنا الغذائية، واتباع نمط سليم، يعتمد على الخضراوات والفواكه الطازجة والبروتينات ذات القيمة الغذائية العالية، لينعم أطفالنا بنمو سليم ومناعة قوية.

غذاء صحي

وشرحت أنها وفريق عملها يجتمعون يومياً لتوزيع المهام والتأكد من توفر الاحتياجات اللازمة من المكملات الغذائية الضرورية لبعض الحالات الحرجة، والتي تعتمد في تغذيتها عليها، مؤكدة على أهمية إيجاد توازن بين عملها وحياتها الخاصة، وحرصها الشديد لعدم نقل العدوى إلى المنزل، خاصة في ظل وجود والدتها.

وتنصح الدكتورة معصومة باتباع الطرق الغذائية الصحيحة لتقوية الجهاز المناعي، لتجنب الإصابة بـ«كورونا»، لافتة إلى أهمية ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على تناول التغذية المتوازنة التي تحتوي على الفيتامينات الأساسية بكميات وأوقات محددة تشمل في محتواها الدهون والسكريات والأملاح.

وتشمل هذه الأغذية الجزر والسبانخ والمشمش لاحتوائها على فيتامين «أ» لدوره في تنظيم المناعة وحماية الجهاز التنفسي، فضلاً عن البرتقال والفراولة والبروكلي لفيتامين «ج» للحماية من العدوى عن طريق تحفيز تكوين الأجسام المضادة وتعزيز المناعة، وصولاً إلى البيض والجبن والأسماك الدهنية لفيتامين «د».

واللوز والزيوت النباتية وزبدة الفول السوداني لفيتامين «هـ» الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويحسن وظيفة الجهاز المناعي، والفول والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والمأكولات البحرية للزنك الذي يساعد الجهاز المناعي العمل بشكل صحيح، والحليب والبيض والمكسرات واللحوم للبروتين لتقوية جهاز المناعة.

ولفتت الدكتورة معصومة إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة وتقويض انتشار فيروس كورونا، والتي تؤتي ثمارها خاصة في ظل هذا التلاحم المجتمعي، موجهة شكرها لقادة الإمارات، على ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي لاجتياز هذه الفترة.