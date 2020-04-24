مليونا درهم من عبدالقادر سنكري وأبنائه دعماً لحملة "10 ملايين وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

استمرارا لتدفق التبرعات من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع دعماً لحملة "10 ملايين وجبة" الحملة المجتمعية الأكبر وطنياً، تبرع الدكتور عبدالقادر سنكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سنكري للاستثمار، وأبناؤه بمليوني درهم كدفعة أولى من مساهمته في الحملة.

ويوفر مبلغ المليوني درهم، 250 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل حملة 10 ملايين وجبة بتوصيلها إلى الفئات المستهدفة في أماكن تواجدها في مختلف أنحاء الدولة.

ويأتي هذا التبرع من جانب الدكتور عبد القادر سنكري وأبنائه للمساهمة في حملة 10 ملايين وجبة التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف توفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتنظم حملة "10 ملايين وجبة" مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وتتكفل الحملة والمؤسسات المتعاونة على تنفيذها بتوصيل مساهمات كافة المتبرعين على إلى مستحقيها من المستفيدين من الحملة في مختلف أرجاء الدولة، وفق شبكة دعم لوجستي متكاملة وقاعدة بيانات تفصيلية بمختلف الحالات المحتاجة للدعم.

توفير الدعم الغذائي

وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي ضمن شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي ومنظومة تعاون متكاملة يساهم فيها كل مستطيع لمساندة الشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء كوفيد-19. كما تسعى الحملة إلى تفعيل قيم التكاتف والتكافل والتعاون التي تميز مجتمع الإمارات من أجل تمكين الفئات الهشة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً بالتزامن مع شهر العطاء والبر والتراحم والإحسان.

بلد الخير والعطاء

وقال الدكتور عبدالقادر سنكري الذي يملك مع أبنائه مجموعة سنكري للاستثمار: "تثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها بلد الخير والعطاء بالمبادرات الإنسانية النوعية لقيادتها الرشيدة وبالتلاحم المجتمعي من شعبها دعماً لهذه الجهود الخيرية ".

وأضاف: "تعد حملة 10 ملايين وجبة التي ترعاها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، دليلاً إضافياً على أن دولة الإمارات سباقة دائماً إلى مد يد العون والخير لكل المحتاجين، رغم كل الظروف والتحديات."

وقال: "نحن وراء القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في كل خطواتها، بكل ما نملك من مال وجهد ووقت وخبرة، لأننا عشنا على هذه الأرض الطيبة أرض زايد الخير طيب الله ثراه والتي أتاحت لنا قيادتها وشعبها فرصة النجاح بأعمالنا، وعلينا الآن أن نرد جزءاً من جميلها وأن نتلاحم ونتعاضد ونتشارك للتغلب على كل التحديات."

ويشار إلى أن الدكتور عبد القادر سنكري، يمتلك مع أبنائه مجموعة "باريس جروب للأزياء " التي أسسها في دولة الإمارات عام 1983، ولها فروع في دول الخليج العربي والصين وبعض الدول الأوروبية، وحصلت مجموعته في العام 2009، على جائزة أفضل شركة في قطاع التجزئة في الدولة.

منصات التبرع

وتفتح حملة "10 ملايين وجبة" باب المساهمة للجميع من الأفراد والمؤسسات نقدياً أو عينياً، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).