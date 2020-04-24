شرطة عجمان تلبي طلب شاب عربي بجولة في الإمارة بمناسبة عيد ميلاده

المصدر: عجمان – البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان رسالة طلب عبر حسابها في إنستغرام من شاب عربي الجنسية، موضحاً رغبته في الخروج بجولة بعد بقائه الطويل في المنزل.

وعليه تواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع الشاب، وتبين أنه يرغب بالخروج لمدة ساعة فقط من المنزل تزامناً مع يوم عيد ميلاده لإكماله 21 سنة، بعد التزامه بالبقاء مع عائلته في المنزل دون الخروج نهائيا، بما يزيد عن شهر.

إضافة إلى أنه طالب جامعي متفوق في دراسته ومتطوع لخدمة المجتمع عن بعد دعماً لبعض المؤسسات في إمارة عجمان.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، إنه تقديراً لالتزامه التام ولإسعاده في يوم ميلاده نظمت الشرطة له جولة بالدورية الفارهة في إمارة عجمان قبل بدء فترة التعقيم الوطني، مع تقديم هدية له لمكافأته على التزامه وتطبيقه للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا وتزامناً مع يوم ميلاده، وتحفيزاً لتفوقه وتطوعه لخدمة المجتمع.

من جانبه عبر الشاب عن سعادته البالغة بهذه المبادرة الطيبة، وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان على سرعة الاستجابة، مشيراً إلى أنه كان أسعد يوم بحياته لم يكن يتوقعه، ومتمنياً لشرطة عجمان مسيرة متميزة في تعزيز الأمن والأمان وخدمة أفراد.