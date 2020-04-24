مواطنون ومقيمون: رسالة محمد بن زايد تجسد إنسانية قائد وملتزمون لتجاوز المرحلة

المصدر: وام

عبر مواطنون ومقيمون عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة برسالة التهنئة النصية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك ووصلتهم عبر هواتفهم الشخصية على مستوى الدولة لتتجلى في دار زايد أسمى قيم الإنسانية والتضامن في غرة الشهر الكريم.

ووصفوا رسالة سموه باللفتة الإنسانية النبيلة التي تجسد إنسانية قائد استثنائي ومشاعره النبيلة تجاه سكان الإمارات مواطنين ومقيمين في هذه الأيام المباركة مضيفين أن تهنئة سموه الشخصية أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم جميعا في أول أيام رمضان الفضيل شهر الرحمة والبركات.

وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على التزامهم الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية والتخلي عن العادات والتقاليد في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم لتجاوز التحدي والعبور إلى مستقبل مزدهر بتكاتف الجميع.

وأضافوا أن رسالة سموه رسالة أمل وتفاؤل تدعو إلى تكاتف الجميع لعبور المرحلة الراهنة بأمان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العام مع الالتزام الكامل بالتخلي عن بعض العادات والتقاليد في شهر رمضان الفضيل للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وتجسد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي شهدت تفاعلا مجتمعيا كبيرا حرص سموه الكبير على شعب الإمارات ومن يعيش على أرض زايد لا سيما في هذه المرحلة الصعبة فيما حملت رسالة سموه بين سطورها كلمات محبة وتفاؤل وحرص على سلامة الجميع وطاقة إيجابية لها بالغ الأثر في تحمل جميع أفراد المجتمع مسؤوليتهم الإنسانية والوطنية لتجاوز هذه الظروف المؤقتة بسلام.

وأضافوا أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جسدت قيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في وطن تتجلى فيه معاني الاعتدال والمحبة وإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته.

وقال المواطن سلطان عبدالله :" شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الرسالة الأبوية من سموكم وتحيات والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وكل عام وسموكم بخير وسعادة .. ونعدكم بأننا ملتزمون بتوجيهاتكم ونحن بوجودكم ما نشيل هم ".

وبدورها قالت المقيمة جواهر سعيد:" رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثلجت صدورنا وحملت في طياتها محبة سموه لشعبه والمقيمين في دار زايد الخير وحرصه على مصالحهم وصحتهم وسلامتهم جميعا.. ملتزمون بتوجيهات سموكم لتخطي الظروف الراهنة بسلام.. شكرا قائدنا العظيم".

ومن جانبه عبر المواطن بخيت أحمد عن سعادته وفخره بقيادته الرشيدة التي تبحث دائما عن راحة ورفاهية الجميع وقال:" تلقيت رسالة نصية في غرة شهر رمضان الكريم من والدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي أدخلت الفرحة والسرور علينا جميعا.. ملتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية لعبور المرحلة بنجاح" ومن جانبه قال المقيم بدر محمود:" شكرا للإمارات شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كلماتكم التي وصلت إلى القلب وسكنت العقل حفظ الله الإمارات وسائر بلاد المسلمين ونعدكم بأن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية".