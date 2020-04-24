الطقس في الإمارات غداً حار بوجه عام ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 -28 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 الثاني عند الساعة 02:27

الجزر الأول عند الساعة 33:08 الجزر الثاني عند الساعة 07:20

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 المد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الاول عند الساعة 17:10 الجزر الثاني عند الساعة 19:05

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 28 55 10

دبي 39 27 60 15

الشارقة 40 25 65 15

عجمان 39 24 60 20

أم القيوين 40 25 70 15

رأس الخيمة 39 23 75 20

الفجيرة 40 29 50 15

العين 42 26 50 10

ليوا 44 23 60 10

الرويس 40 25 70 15

السلع 39 26 65 15

دلما 36 25 80 20

طنب الكبرى34 26 80 25

طنب الصغرى34 26 80 25

أبو موسى 34 26 80 25