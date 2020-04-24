بلدية عجمان تمنع عرض المنتجات الغذائية خارج المحلات خلال رمضان

المصدر: عجمان- اسامة احمد

ألزمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق اشتراطات وقائية واحترازية لحماية صحة وسلامة الجمهور من فيروس كورونا ، وكثفت استعداداتها البشرية والفنية لضمان سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المجتمع.

وسيتم تنظيم حملات تفتيش خلال مدار شهر رمضان المبارك للتأكد من التزام الجميع بإجراءات الصحة العامة، بمنع عرض منتجات المخابز والعصائر والمعجنات أمام المحلات خلال شهر رمضان المبارك، ومنع تقديم الوجبات والطعام داخل المطاعم والمنشآت الغذائية ويقتصر تقديم الوجبات عن طريق التوصيل للسيارات خارج المنشأة، أو التوصيل للمنازل بعد الاعتماد من الدائرة لذلك، مع منع أي تجمهر أو زحام للجمهور أمام المنشآت الغذائية.



إجراءات وقائية

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط: أكملت الدائرة الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، وإحكام الرقابة على الأسواق العامة، سوق الخضار والفواكه، وسوق السمك وسوق اللحوم والدواجن في الإمارة لضمان صحة وسلامة الزوار بالأسواق وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية على مداخل الأسواق بقياس درجة حرارة الزوار وتعقيم الأيدي ولبس قفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة مع توفير برنامج تعقيم بكل سوق ضمن الأوقات التشغيلية المعتمدة لعمل الأسواق بالإمارة، وتنظيم حركة الجمهور بواسطة علامات دالة للحفاظ على مسافة التباعد الآمنة ومنع دخول الجمهور لمحلات البيع مع التزام كافة المنشآت بالمتطلبات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة لكل نشاط تحت إشراف فرق التفتيش والمراقبة بكل سوق.

الصحة العامة



وأفاد انه تم منع عرض منتجات المخابز والعصائر والمعجنات أمام المحلات خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك يمنع تقديم الوجبات والطعام داخل المطاعم والمنشآت الغذائية ويقتصر تقديم الوجبات عن طريق التوصيل للسيارات خارج المنشأة، أو التوصيل للمنازل بعد الاعتماد من الدائرة لذلك، مع منع أي تجمهر أو زحام للجمهور أمام المنشآت الغذائية.

وشدد على استمرار العمل على مراقبة الإمدادات الغذائية الواردة عبر ميناء عجمان، لضمان التدفق الغذائي بشكل طبيعي للإمارة حيث يتميز شهر رمضان بزيادة الواردات الغذائية من مختلف الأصناف الغذائية، والتي يتم فحصها ومعاينتها بمرافق التفتيش الخاصة بالدائرة بميناء عجمان، وفق أفضل الممارسات بواسطة فرق عمل تفتيش مؤهلة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.

ملتزمون يا وطن

وأشار الى استمرار العمل في حملة ملتزمون يا وطن، والتي أطلقتها الإدارة في مارس 2020، لتقوم بالرقابة على تطبيق التعاميم الاحترازية الصادرة في مواجهة فيروس كوفيد-19، وتشمل نطاقها كافة القطاعات الغذائية والصحية والبيطرية العاملة في الإمارة، والتي تم تعميمها مسبقا على المنشآت، كما تقوم الإدارة بالتصدي لأي حالات عدم التزام من خلال الإغلاق المباشر للمنشآت.

ويعكف المفتشون على تغطية كافة مناطق الإمارة وعلى فترات متفاوتة، كما شملت تغطيتها الرقابة على الأسواق المعاد افتتاحها بعد الإغلاق الاحترازي المؤقت، والتدقيق على التزام الجمهور والعاملين بارتداء الكمامات المعتمدة، وعدم التجمهر وقياس درجات الحرارة قبل دخولهم للتبضع في أوقات محددة، تتخللها أعمال تعقيم يومية ولمرتين في فترة الظهيرة والفترة المسائية.