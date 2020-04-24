"التغير المناخي" تستعرض أهم القرارات والممارسات البلدية المتعلقة بمكافحة كورونا

المصدر: وام

ظمت وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً تنسيقياً مع مدراء البلديات على مستوى الدولة لمناقشة واستعراض كافة الجهود والإجراءات الوقائية التي يتم العمل عليها من قبل الجهات البلدية والتحديات التي تواجهها لتقييم الوضع القائم واقتراح الحلول الممكنة وتعزيز وتكثيف الجهود المبذولة.

واستهدف الاجتماع تعزيز التواصل والتنسيق بين الوزارة والبلديات على مستوى الدولة، واستعراض أهم القرارات والممارسات البلدية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسة شملت مناقشة واستعراض مستجدات القرارات التنظيمية لتنظيم عمل الأسواق والمنشآت التجارية، والقرارات التنظيمية المتعلقة بعمل توصيل طلبات الطعام، والتعميم الصادر من هيئة الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الوزارة بشأن تنظيم العمل في أسواق الأسماك الرئيسية لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة ومنع استغلال بعض الفئات لقرار غلق أسواق الأسماك.

كما تناول الاجتماع مجموعة التقارير التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع البلديات حول مستجدات العمل البلدي بشكل عام والمختص باستدامة سلاسل توريد الغذاء بشكل خاص ويتم ارسالها إلى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يواكب التعميم الصادر عن الهيئة بخصوص استقرار المخزون الغذائي وتوافر السلع الأساسية للمجتمع ضمن مبادرة حملة "لا تشلون هم" .

وتطرق الاجتماع إلى النقاش حول القرارات التنظيمية المخطط إصدارها لتنظيم العمل خلال شهر رمضان بهدف توحيد الإجراءات وتبادل الممارسات الفعالة والخبرات.

وأشاد الاجتماع بجهود الجهات البلدية ودورها الهام في تطبيق القرارات الوطنية الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالأخص قرارات عمليات الرش والتطهير والتعقيم للأسواق والمرافق العامة ضد فيروس كورونا المستجد.