منى آل علي: 450 شخصاً استفادوا من دورات أكاديمية بادري الإلكترونية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة منى آل علي، مديرة أكاديمية بادري الإلكترونية للمعرفة وبناء القدرات بالشارقة، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في تصريح خاص لـ"البيان"، أن الأكاديمية تُعدُّ منصــة تعلـُّم إلكترونية تفاعليــة مبنيـة علـى نمـوذج توفيـر المـوارد والـدورات التدريبيـة المفتوحـة علـى شـبكة الإنترنـت للجميـع، وتم العمل بها في أواخر العام الماضي، وتختص بتقديم موضوعات متعددة للرجال والنساء، بهدف تطوير المهارات، وهناك عملية تطوير متواصلة لها باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أنه تم تقديم 9 دورات تدريبية استفاد من برامجها 450 شخصاً من مختلف دول العالم، عبر الموقع الإلكتروني.

6 أسابيع

وأوضحت أنه بعد جائحة "كورونا"، شهدت الأكاديمية إقبالاً واسعاً من مختلف أفراد شرائح المجتمع، ومن دول مختلفة، خصوصاً أن الكثير منهم بدأ التوجه إلى التعلم عن بعد بنسبة 100%، وتم طرح برامج تستهدف المرأة في مجال ريادة الأعمال، لافتةً إلى أنه منذ 6 أسابيع يعمل موظفو الأكاديمية عن بعد، وتم إطلاق مبادرة "بادري لتبادل المعرفة"، وهو لقاء أسبوعي يطرح موضوعاً يهم الجمهور، وتناول التعلم الإلكتروني، وأهمية التباعد الاجتماعي واستغلاله في تطوير المهارات، وريادة الأعمال، وهناك مدربون مختصون ذوو خبرات مميزة محليون وعالميون يقومون بعملية التدريب.

مصدر دخل

وقالت آل علي إن الدورات تمكِّن أي مدوِّن طموح بأي مكان في العالم، ولا سيما رواد الأعمال، تعلُّم كتابة المحتوى على المدونة الخاصة به، لإشراك عملاء وزوار جدد في موقعه، وتحويلها إلى مصدر للدخل، من خلال الدورة الإلكترونية المجانية "مدخل إلى التدوين في قطاع الأعمال"، مبينةً أن المدونين المشاركين في الدورة، التي صممتها وقدمتها المدربة هيثر بريسلر، يتعرفون إلى كيفية تطوير المحتوى على مواقع الإنترنت بحيث تلتقطه محركات "غوغل" على صفحاتها، كما يتعلمون أساسيات التسويق عبر الإنترنت عند محاولة كسب دخل من مدوناتهم، عبر اتباع نصائح المدربة التي تستند إلى قوانين المدونات الثابتة.

ولفتت إلى أن الأكاديمية تتيح للمشاركين تصفح سلسلة الدورات التي تقدمها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة، بتحميل التطبيق الخاص بها "Badiri Academy" على الهاتف الجوال.