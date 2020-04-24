دبا الحصن تحدد ساعات دوام أسواق القصابة والسمك والخضراوات خلال رمضان

المصدر: دبا الحصن - البيان

كشف طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، عن ساعات الدوام الرسمية المسموح بها للأسواق العاملة في المدينة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتبدأ ساعات الدوام لأسواق السمك في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، أما في الفترة المسائية فتبدأ ساعات الدوام المسموح بها من الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً طوال أيام الأسبوع.

وفي مقصب البلدية، تبدأ ساعات الدوام من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، في حين تبدأ ساعات الدوام لسوق الخضراوات والفواكه من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع في الشهر الفضيل.

وأكد اليحيائي أن أجهزة الرقابة في البلدية ومفتشيها سيكثفون أعمال الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة المعتمدة في الإمارة، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وقال اليحيائي إن عمليات التعقيم التي تقوم بها البلدية مستمرة، وتبدأ من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً في مختلف الأحياء والمناطق طوال أيام الشهر المبارك، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أوضح مدير البلدية استمرار البلدية في أعمالها الرقابية على المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية في المدينة طوال أيام الشهر الفضيل.

وتوجه اليحيائي بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول الشهر الفضيل إلى سكان المدينة الفاضلة من مواطنين ومقيمين، داعياً المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالصحة والسلامة والرفاه والازدهار تحت ظل قيادتنا الرشيدة.